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Uğurcan Çakır'a corona virüs engeli! Gelemediler

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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UĞURCAN ÇAKIR'A CORONA VİRÜS ENGELİ! GELEMEDİLER

Bordo mavili formayla adından sıkça söz ettiren kaleci , 'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.Genç kaleciyi izlemek isteyen ve 'nin planları corona virüs engeline takıldı.

'da geçen sezondan bu yana ortaya koyduğu başarılı performansla devlerinin dikkatini çeken 'a özellikle bu sezon başından beri yakın takip uygulanıyor.

CANLI OLARAK İZLEDİLER
Birçok Avrupa temsilcisi, birkaç maçta 23 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izledi.

CORONA NEDENİYLE scoutlaR GELEMEDİ
İngiliz devleri ile de haftalar öncesinden Pazar günü oynanan mücadelesine oyuncu izleme ekiplerini göndermeyi planlıyordu. Ancak corona virüsü nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda bu ekipler scoutlarını 'a gönderemedi.

Chelsea ve Liverpool Uğurcan Çakır'ı istiyor! CHELSEA VE LİVERPOOL UĞURCAN ÇAKIR'I İSTİYOR!

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