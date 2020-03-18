Uğurcan Çakır'a corona virüs engeli! Gelemediler

Bordo mavili formayla adından sıkça söz ettiren kaleci Uğurcan Çakır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.Genç kaleciyi izlemek isteyen Liverpool ve Chelsea'nin planları corona virüs engeline takıldı.

Trabzonspor'da geçen sezondan bu yana ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'a özellikle bu sezon başından beri yakın takip uygulanıyor.

CANLI OLARAK İZLEDİLER

Birçok Avrupa temsilcisi, birkaç maçta 23 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izledi.

CORONA NEDENİYLE scoutlaR GELEMEDİ

İngiliz devleri Liverpool ile Chelsea de haftalar öncesinden Pazar günü oynanan Başakşehir mücadelesine oyuncu izleme ekiplerini göndermeyi planlıyordu. Ancak corona virüsü nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda bu ekipler scoutlarını Trabzon'a gönderemedi.