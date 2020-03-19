Son dakika haberi... Basketbolda maçlar ertelendi! Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu: Karar bizi gerçekten mutlu etti |Video

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de tüm liglerin ertelendiğini açıkladı. Alınan kararın ardından basın toplasında federasyon temsilcileri de açıklamalarda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Öncelikle sağlık dediğimiz süreçlerde devlet olarak bu zamana kadar atılmış bütün adımların spor camiamız açısından da sporcularımız antrenörlerimiz ve diğer arkadaşlarımız adına da atılması olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu anlamda Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.