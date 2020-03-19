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Son dakika | Ligler erteleniyor mu? Ankara'da kritik toplantı başladı | Video
Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği'nin başkanları ile bir araya geldi. Kritik toplantı öncesi Bakan Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında "Bu süreci sporda daha güçlü şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.
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