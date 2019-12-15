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Son dakika: Beşiktaş Yeni Malatya maçında ilk 11'ler belli oldu |CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

'de , yönetimindeki Yeni Malatya'yı evinde konuk ediyor. Saat 19'da başlayacak ve hakem 'nun yöneteceği maçta ilk 11'ler belli oldu. Taraftarlar beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

son oynadığı 6 resmi maçı kazanan evinde 'ın teknik direktörü olduğu Yeni Malatya'yı ağırlayacak. 'nın öğrencileri sahadın Yeni Malatya'yı yenerek seriye devam edip 7'de 7 yapmak istiyor. Konu ekip ise ligde oynadı son 5 resmi müsabakadan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet hasretine son vermek istiyor. Saat 19'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak müsabakayı hakem yönetecek.

Taraftalar BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean maçın başlama düdüğüyle birlikte takip edebilirler.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA CANLI ANLATIM

Daha önce rakibiyle ligde 4 kez karşı karşıya gelen ve bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, lider Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği haftayı hatasız kapatmak istiyor.

Sergen Yalçın Vodafone Park'ta

Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran ve siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden olan Sergen Yalçın, 'un başında yeniden eski mabedine dönecek.

Daha önce teknik direktör olarak Kayserispor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı mücadele eden başarılı çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Yeni Malatyaspor'la oynadığı 4 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 3 gol gördü.

Beşiktaş'ta Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz, N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yeni Malatyaspor'da ise Erez Tozlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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