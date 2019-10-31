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Fenerbahçe genç futbolcudan vazgeçmiyor! İrfan Can Kahveci için takas formülü

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Giriş Tarihi: 31.10.2019
İRFAN’A TAKAS FORMÜLÜ

, için para+takas formülünü devreye sokacak. Sarı-Lacivertliler'in 'e teklif etmeyi planladığı isimler ise ve . Kanarya'nın bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkarıdğı öğrenildi.

F.Bahçe yaz döneminde bitiremediği İrfan transferi için yeniden harekete geçti. Sarı- Lacivertli kulübün 'e devre arasında için para+takasta futbolcu önereceği öğrenildi. Bu transfer için 'nin Başakşehir'e teklif etmeyi planladığı isimler ise ve . Kanarya'nın bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.



İrfan Can, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

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