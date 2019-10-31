Fenerbahçe genç futbolcudan vazgeçmiyor! İrfan Can Kahveci için takas formülü
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Fenerbahçe, İrfan Can için para+takas formülünü devreye sokacak. Sarı-Lacivertliler'in Başakşehir'e teklif etmeyi planladığı isimler ise Mehmet Ekici ve Miha Zajc. Kanarya'nın bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkarıdğı öğrenildi.F.Bahçe yaz transfer döneminde bitiremediği İrfan Can Kahveci transferi için yeniden harekete geçti. Sarı- Lacivertli kulübün Başakşehir'e devre arasında İrfan Can için para+takasta futbolcu önereceği öğrenildi. Bu transfer için Fenerbahçe'nin Başakşehir'e teklif etmeyi planladığı isimler ise Mehmet Ekici ve Miha Zajc. Kanarya'nın bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.
İrfan Can, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.
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