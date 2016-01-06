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Ersan Adem Gülüm evlendi

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Giriş Tarihi: 06.01.2016 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Beşiktaşlı futbolcu, Avustralya'da yapılan törenle Emel Kurtuluş'la hayatını birleştirdi

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