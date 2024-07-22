Diş temizliğine dikkat: Bu yöntemler çürüğü önlüyor...

Yanlış Diş Fırçası Kullanmak: Çok sert veya çok yumuşak diş fırçaları seçmek, dişlerinizi etkili bir şekilde temizlemeyebilir veya diş etlerinize zarar verebilir. Optimal fırça, küçük başlı ve yumuşak kıllı olmalıdır.

Çok Sert Fırçalamak: Dişleri çok sert fırçalamak, diş minesini aşındırabilir ve diş etlerinin geri çekilmesine neden olabilir. Hafif baskı ile nazik, dairesel hareketler kullanılmalıdır.

Yeterince Uzun Süre Fırçalamamak: Amerikan Diş Hekimleri Birliği, günde iki kez iki dakika boyunca fırçalama önermektedir. Daha kısa süre fırçalamak, plak birikimine ve diş çürüklerine yol açabilir.

Yanlış Teknik Kullanmak: Doğru teknik, dişlerin ve diş etlerinin tüm yüzeylerinin temizlenmesini sağlar. Diş fırçası diş etlerine 45 derece açıyla tutularak, kısa ve nazik hareketlerle kullanılmalıdır.

Diş sağlığı