Diş temizliğine dikkat: Bu yöntemler çürüğü önlüyor...

Dil Temizliğini İhmal Etmek: Dil, kötü nefese neden olan bakterilerin barındığı bir yerdir. Diş fırçalama işleminden sonra dil temizliği yapılmalıdır. Bunu için diş fırçası veya dil kazıyıcı kullanılabilir.

Düzenli Olarak Diş İpi Kullanmamak: Diş fırçalama, dişler arasındaki dar alanlara ulaşamaz. Bu nedenle günlük olarak diş ipi kullanılmalıdır, bu sayede dişler arasındaki plak ve kalıntılar temizlenir.

Eski Diş Fırçası Kullanmak: Diş fırçası kılları zamanla aşınır ve etkinliğini kaybeder. Diş fırçası üç ila dört ayda bir düzenli olarak değiştirilmelidir.

Her Seferinde Aynı Desende Fırçalamak: Her zaman aynı desende fırçalamak, her gün aynı bölgeleri atlamaya neden olabilir. Bu nedenle, fırçalama desenini değiştirmek önemlidir.

Diş Macunu Seçiminde Hata Yapmak: Aşındırıcı kimyasallar içeren diş macunları diş minesini aşındırabilir. Mümkün olduğunca doğal ve az aşındırıcı diş macunları tercih edilmelidir.

Bu hataları önlemek için düzenli olarak diş hekiminize danışarak doğru fırçalama tekniklerini ve ağız bakım alışkanlıklarını öğrenmek önemlidir. Sağlıklı bir ağız ve diş sağlığı için bu temel prensiplere dikkat etmek uzun vadede büyük fayda sağlayacaktır.

Diş temizliğinde yapılan hatalar