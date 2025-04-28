Bacavan Yaylası’nda görüntülendi! Defalarca fotoğrafını çektiler

Ergin bireylerin sadece nisan ve mayıs aylarında, larvalarının ise mayıs ve haziran aylarında su içerisinde görüldüğünü anlatan Yıldız, bu süreçten sonra suda görülmediklerini belirtti.



Benekli semenderin özellikle geceleri aktif olduğunu, üreme döneminde ise gündüz gölge yerlerde görüldüğünü dile getiren Yıldız, şunları kaydetti: "Bu bir kurbağa türüdür. Bunlar genellikle küçük böcekler, su canlıları, solucan gibi yumuşak ve yutabilecekleri canlılarla beslenirler. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin özellikle yüksek rakımlı kesimlerinde ve kar sularının dere, pınar oluşturduğu bölgelerde dağılış gösteriyorlar. Çünkü semenderler yumurtalarını suya bırakmak zorundalar ve bu su genellikle temiz su, pınar suyu veya eriyen kar suları olmak zorunda. Bundan dolayı yüksek rakımlarda dağılış gösteriyorlar ve bunların yaşayabilmesi, metamorfozları tamamlayabilmesi için bulundukları alanda mutlaka bir su kaynağının olması gereklidir."