Bacavan Yaylası'nda görüntülendi! Defalarca fotoğrafını çektiler
Siirt Şirvan'daki Bacavan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan bir grup, "benekli semenderleri" görüntüledi. Koruma altında bulunan türü fotoğraflayan doğa severler "Çok güzel desenleri, mükemmel renk uyumları var." dedi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde Bacavan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan grup
"benekli semenderleri" görüntüledi. İlkbaharın gelişiyle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının rotasını çevirdiği ilçedeki 1800 rakımlı Bacavan Yaylası'nda Latince adı Neurergus strauchii olan benekli semenderlerin popülasyonuna rastlandı. Yaylada yürüyüş yapan doğaseverler rastladıkları, nesli koruma altında olan bu endemik türü yakından gözlemleme ve doğal yaşam alanında fotoğraflama fırsatı buldu.
"HERKESE BUNLARI GÖRMEK NASİP OLMUYOR" Batman'dan yürüyüş için yaylaya gelen öğretmen Cuma İşcan, AA muhabirine, zaman zaman bu tür doğa gezilerine çıktıklarını belirterek, bu gezintiler sırasında çok güzel manzaralarla karşılaştıklarını söyledi.
Bacavan Yaylası'nda doğanın barındırdığı binbir renkli çiçeklerin yanı sıra benekli semenderleri de görme fırsatı bulduklarını ifade eden İşcan, "Benekli semenderi ilk defa gördüm. Burada semenderlere tanıklık etmek mükemmel. Çok güzel desenleri, mükemmel renk uyumları var. Bunlar kaçırılmayacak anlar. Herkesi bu güzelliklere tanıklık etmeye bekliyoruz." dedi. Öğretmen Nazir Elçiçek de daha önce haberlerde gördüğü semenderleri fotoğraflamanın heyecanını yaşadığını belirtti. "Bu semenderler koruma altında olan endemik bir tür. Dolayısıyla burayı ziyaret eden insanlar dikkatli bir şekilde bunlara yaklaşım sergilemeli. Bunların neslinin devam edebilmesi için korunmaları gerekiyor." diyen Elçiçek, doğaya çöp ve diğer yabancı cisimlerin bırakılmamasını istedi.
Mardin'den gelen öğretmen Alişan Erdoğan ise semenderlerin güzelliğine dikkati çekerek, endemik türlerin neslinin devam etmesi gerektiğini belirtti.
"BENEKLİ SEMENDERLERİ SUDA GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIM" Öğretmen Şirine Gavaş da yürüyüş sırasında suda rastladıkları semenderleri ilk defa gördüğünü anlattı. Gavaş, " Benekli semenderleri suda görünce çok heyecanlandım. Umarım neslini koruyabiliriz ve gelecek nesillere aktarabiliriz. Bunun için özellikle doğayı gezerken zarar vermemek çok önemli. Maalesef bazen gittiğimiz yerlerde insanların çöplerini bıraktığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Doğayı korumamız lazım." diye konuştu.