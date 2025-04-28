ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç takvimi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonrası adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce aday için kritik öneme sahip olan ALES sonuçları, birçok kişinin gelecekteki eğitim ve iş hayatını şekillendirecek. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ALES Soru ve Cevapları Yayınlandı

13 Nisan 2025'te gerçekleştirilen ALES/1 sınavının ardından, adayların doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilmeleri için ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayınlandı. Adaylar, sınavda yer alan soruları ve cevaplarını inceleyerek sınav performanslarını değerlendirebiliyorlar. ÖSYM, bu duyuruyla birlikte sınav sürecine dair şeffaflık sağlamış oldu.