ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç takvimi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonrası adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce aday için kritik öneme sahip olan ALES sonuçları, birçok kişinin gelecekteki eğitim ve iş hayatını şekillendirecek. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ALES Soru ve Cevapları Yayınlandı
13 Nisan 2025'te gerçekleştirilen ALES/1 sınavının ardından, adayların doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilmeleri için ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayınlandı. Adaylar, sınavda yer alan soruları ve cevaplarını inceleyerek sınav performanslarını değerlendirebiliyorlar. ÖSYM, bu duyuruyla birlikte sınav sürecine dair şeffaflık sağlamış oldu.
ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre 2025 ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınavda elde ettikleri puanları öğrenebilecekler.
ALES Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?
ALES sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirler. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.
Sonuçlar 5 Yıl Boyunca Geçerli Olacak
ÖSYM'nin 2025 ALES/1 sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar, aldıkları puanları beş yıl boyunca kullanabilecekler. Bu süre zarfında adaylar yüksek lisans veya doktora başvurularında aynı sonuçları kullanarak başvuru yapabilecekler.
ALES/2 Başvuruları ve Sınav Tarihi
ALES/2 için başvurular 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.