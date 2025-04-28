Gizli toplantı skandalı | Özgür Özel ifşa etti! İmamoğlu cezaevine telefon sokmuş
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarıyla bir otel buluştuğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu’nun korumasının kameraları bantla kapattığı anlar konuşulurken CHP kanadı otelden çıkarken görünen bavullarda taşınması yasak jammerların olduğunu iddia etti. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde telefondan mitingi canlı izlediğini açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Yılmaz, Yıldız, Soytekin, Keleş ve Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının görüşme yapılan alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bu görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.
OTEL ÇIKIŞI 2 BAVUL
Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor. İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İmamoğlu'nun saat 11.29'da yanındaki kişilerle otelden çıktığı görülüyor. Söz konusu görüntülerde, saat 11.36'da ise bir kişinin iki bavulla otelden ayrılış anı yer alıyor.
ÖZGÜR ÖZEL İFŞA ETTİ
Öte yandan Mersin'deki mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir konuşma yaptı. Özel, "Bugün bizi Silivri'deki odasındaki küçücük telefonundan izleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur." Dedi. Bilindiği üzere mahkumların cezaevlerine cep telefonu sokmaları yasak. Özel'in ifşası İmamoğlu'nun bir kez daha kanunları çiğnediğini gözler önüne serdi. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
SUÇU GİZLEMEK İÇİN YAPILMIŞ FAALİYET…
Okan Müderrisoğlu: Bu elbette başlı başına sorgulanmaya değer bir konu ve gerçekten de çok ilginç. Çünkü uluslararası nitelikli toplantılar ve çok somut güvenlik ihbarları dışında bu tür bir sinyal kesici yani jammer kullanılması hem mümkün değil hem görülmüş değil. Hem de kamuya açık bir yerde görüşme yaparken veya buluşurken kameraların kapatılması gibi bir işlem aslında açıkçası bir suç örgütünün ancak suçu gizlemek için yapabileceği bir faaliyeti çağrıştırıyor.
Başlı başına büyük bir soru işareti ve aynı zamanda bu sinyal kesici olsun, kamera kapatma gibi uygulamalar olsun hani bunlar çok istihbari ve çok özellikli durumlarda devletin yetkili kurumları ve somut ihbarlar nedeniyle olabilecek durumlarla ancak devlet büyüklerinin korunmasına ilişkin yine emniyet ve istihbaratın aldığı tedbirlerle sınırlıdır.
EMNİYET VE İSTİHBARAT DIŞI YAPILAMAZ!
Bu tarz bir faaliyeti zaten emniyet ve istihbarat dışında kimsenin yürütmesi mümkün değil. Bilir mi durumu? Ancak şu olabilir; emniyet ya da istihbarat çok özel somut tehdidin, ihbarın varlığı üzerine size bilgi verir. Size koruma takviyesi önerir ve aynı zamanda da kamunun imkanları içindeki bu jammer dahil olmak üzere bu sinyal kesicilerle ilgili de size kamunun imkanlarını teklif eder. Sizin re'sen ve kendi başınıza bu tarz sinyal kesicileri temin ve tedarik etmeniz hayatın olağan akışına ve yine emniyet ve güvenlikle ilgili prosedürlere çok denk düşen bir uygulama değil.
BOMBALI PATLATMAYA KARŞI ÖNLEMDİR!
Dolayısıyla burada daha şahsi, daha özellikli ve kamufle edilmeye değer bir durumu izah çabası söz konusu. Şunu da unutmayalım. Bu çok yaygın bir uygulama da değildir. Bu sinyal kesici ile ilgili konu aslında daha çok uzaktan kumandalı bomba patlatma ve benzeri bir takım risk ve tehditlerle de ilgilidir. Esası da budur yani.
Kamuya açık bir alanda bu tarz bir tedbir diye düşünülen bu tarz bir girişim aslında bir suç örgütünün yapabileceği veya bir suç faaliyetini gizlemek için veya delil karartmak için yürütülebilecek bir çalışmayı, bir faaliyeti ancak izah edebilir.
SAVUNMA İNANDIRICI DEĞİL!
Neden konuşmalarınızla ilgili olarak üçüncü bir tarafın sizi dinlediğine dair bir kaygı içindesiniz ve bununla ilgili hukuki süreçleri işlettiniz mi? Ve nereye kadar takip ettiniz? Ya başlı başına aslında tedbir gibi gözüken ama şüpheli bir durumu, hatta bir suç faaliyetini gizlemeyi çağrıştıran, baştan itibaren de sorunlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu şeffaflığı, halkın içinde olması ve bu anlamda halkla hemhal olan şehremini kimliğinden ziyade kendisiyle ilgili oldukça yani kapalı devre yürüttüğünü düşündüğümüz ve bunu da düşündürecek faaliyetlerin içinde ve onun içinde kameralar kapatılıyor.
Yani organize bir faaliyet olarak görüntü karartma, sinyal kesici kullanma ve kamuya açık ortamda, üstelik de şu anda yürütülen soruşturmanın birinci derece şüphelisi olan isimlerle de bir araya gelinerek yapılan konuşmalar, başlı başına aslında şüphe uyandırıyor.
CEZAEVİNDE CEP TELEFONU BULUNDURABİLİYOR MU?
Sadece Ekrem İmamoğlu'na özgü bir durum değil bu. Yüksek güvenlikli diye bildiğimiz cezaevlerinde bu zaten mümkün değil. Bu tür cezaevlerinde tutulmakta olanlar bakımından çok açık ve net hükümler vardır. Birincisi cep telefonu içeri sokamaz ve kullanamaz. İkincisi kamuya açık bir telefondan yani bir sabit hattan arayabileceği kişilerin isimlerini verir ve bu kişilerin de telefonlarını bildirir. Bunlar bir elin parmaklarını geçmez. Bu sayıda isimle insani ilişkisiyle, savunmasını yürütmek noktasında gerekli gördüğünde yine cezaevi yönetiminin bilgisi ve aynı zamanda da tanıklığıyla bu tür görüşmeler gerçekleşebilir.
KENDİLERİ GERÇEĞİ ORTAYA DÖKÜYOR
Dolayısıyla cezaevindeki odasında cep telefonuyla bir mitingi izlemesi açıkçası CHP'lilerin bir anlamda şecaat arz ederken sirkatin söylemek diye bir söz vardır; yani resmen aslında yürüyen faaliyetlerin ne kadar olağandışı olduğunu belirten itiraf niteliğinde. Bir milletvekili çıkıyor pusulalar dolaştırılmak suretiyle aynı savunmayı yapmak üzere bir organizasyonun cezaevinde kurulduğunu söylüyor. Bunu da bir övünme vesilesi gibi söylüyor. Ortadan kayboluyor. Büyük bir fiyasko. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı tedbir alıyor ve gözaltındakileri farklı cezaevlerine dağıtıyor. Bu tarz bir organize faaliyet savunma adı altında aslında gerçekleri gizlemeye dönük bir organizasyonun kurulduğunu gösteriyor. Şimdi de cezaevinde bir telefon. Yani bana çok akıl karı gelmiyor.
CHP B PLANINI DEVREYE SOKTU
Özgür Özel'in yüksek güvenlikli bir cezaevine cep telefonu sokulamayacağını, oradan bir canlı yayının izlenemeyeceğini bilmemesi mümkün değil. Bence hani niyet okumaktan kendimi arındırarak yine de söylemeye çalışayım ki bu Ekrem İmamoğlu'nun artık uzunca bir süre cezaevinden çıkmaması ya da çıkamayacağı varsayımıyla hatta Ekrem İmamoğlu'nu bütünüyle izole ederek CHP'nin B planını uygulamaya geçtiğini de çağrıştırabilecek kadar enteresan bir açıklama oldu.
Şimdi buna tabii nasıl izahat getirecekler? Neyi kastediyorlar? Gönlüyle görüyordu aslında, bizi ruhuyla duyuyordu filan gibi açıklamalar yaparlarsa şaşırmam yani.
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