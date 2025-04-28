Gizli toplantı skandalı | Özgür Özel ifşa etti! İmamoğlu cezaevine telefon sokmuş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Yılmaz, Yıldız, Soytekin, Keleş ve Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının görüşme yapılan alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bu görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

OTEL ÇIKIŞI 2 BAVUL

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor. İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İmamoğlu'nun saat 11.29'da yanındaki kişilerle otelden çıktığı görülüyor. Söz konusu görüntülerde, saat 11.36'da ise bir kişinin iki bavulla otelden ayrılış anı yer alıyor.