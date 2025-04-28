Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Kofman'a göre, küçük çaplı bir saldırı için 2-3 yıl, daha büyük ölçekli bir savaş için 7-10 yıl içinde harekete geçilebilir.

Uzmanlar ayrıca, Moskova'nın askeri yığınağının yalnızca bir "caydırıcılık" değil, aynı zamanda "karşı tarafı hazırlıksız yakalama" stratejisi olabileceğine dikkat çekiyor.