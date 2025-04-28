28 Nisan 2025, Pazartesi
Rusya'dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova'dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz
Avrupa, Ukrayna savaşına odaklanmışken, Rusya'nın başka bir cephede adım adım sessiz bir askeri yığınak yaptığı ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre Kremlin, Finlandiya sınırına yakın bölgelerde yeni ordu karargâhları kuruyor, askeri altyapıyı genişletiyor ve asker sayısını rekor düzeyde artırmaya hazırlanıyor. Batılı istihbarat yetkililerine göre, bu hazırlıklar Rusya'nın NATO ile doğrudan bir çatışma ihtimaline karşı yaptığı kapsamlı bir hamle.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:02