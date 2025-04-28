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Rusya'dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova'dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Avrupa, Ukrayna savaşına odaklanmışken, Rusya'nın başka bir cephede adım adım sessiz bir askeri yığınak yaptığı ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre Kremlin, Finlandiya sınırına yakın bölgelerde yeni ordu karargâhları kuruyor, askeri altyapıyı genişletiyor ve asker sayısını rekor düzeyde artırmaya hazırlanıyor. Batılı istihbarat yetkililerine göre, bu hazırlıklar Rusya'nın NATO ile doğrudan bir çatışma ihtimaline karşı yaptığı kapsamlı bir hamle.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:02
Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Ukrayna savaşına odaklanan Avrupa, gözlerden uzak başka bir tehdit ile karşı karşıya: Rusya, batı sınırında sessizce askeri yığınak yapıyor.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Wall Street Journal'ın haberine göre, Kremlin, Finlandiya sınırına yakın bölgelerde yeni ordu karargâhları kuruyor, askeri altyapıyı güçlendiriyor ve askeri personel sayısını hızla artırıyor. Batılı askeri ve istihbarat yetkililerine göre, bu hazırlıklar, Rusya'nın NATO ile olası bir çatışmaya karşı kapsamlı bir askeri strateji geliştirdiğini gösteriyor.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Petrozavodsk'ta Yeni Bir Ordu Karargâhı: Kremlin'in Avrupa Planı

Finlandiya sınırına yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Petrozavodsk kentinde, Rus askeri mühendisleri yeni bir ordu karargâhı kuruyor. Bu merkez, ilerleyen yıllarda on binlerce askerin komuta merkezi olacak.

Ukrayna cephesinde görev yapan birliklerin bir kısmının bu üsse kaydırılması planlanıyor. Askerler, burada NATO ülkeleriyle olası bir çatışmaya hazırlanacak.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Kremlin, askeri personel sayısını da artırıyor. Ukrayna işgali öncesinde 1 milyon civarında olan aktif asker sayısının, Putin'in emriyle 1,5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Sessiz Yığınak: Tanklar ve Silahlar Avrupa Sınırında Bekletiliyor

Rusya'nın askeri üretim kapasitesi de gözle görülür biçimde büyüdü. WSJ'nin aktardığına göre, 2021'de yılda yaklaşık 40 adet üretilen T-90M ana muharebe tanklarının üretimi, bugün yılda 300 adede fırlamış durumda.
Üstelik bu modern tankların büyük kısmı, Ukrayna savaşında kullanılmak yerine Rus topraklarında stoklanıyor. Bu da Batılı yetkililere göre, Rusya'nın gelecekteki Avrupa çatışmaları için bir rezerv güç hazırladığının göstergesi.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Toplar, mühimmatlar ve dron üretimi de son bir yılda ciddi bir artış gösterdi. Özellikle modern dron teknolojisindeki ilerleme, Rusya'nın yeni nesil savaş konseptlerine uyum sağladığını gösteriyor.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Avrupa Alarmda: Sınır Tahkimatları ve Yeni Savunma Önlemleri

Rusya'nın bu hamleleri, Avrupa'da özellikle NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde ciddi bir alarm yarattı.
Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, sınır hatlarını güçlendiriyor. Elektronik savunma sistemleri, dikenli teller, tank engelleri (dragon's teeth) kuruluyor.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Hatta Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, anti-personel mayın kullanımını yasaklayan uluslararası Ottawa Anlaşması'ndan çekilerek daha sert savunma önlemleri almaya başladı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Vakit kaybetmeden güçlü bir ittifak, etkili bir komuta yapısı ve iyi donanımlı ordular inşa etmeliyiz" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Rusya, NATO ile Çatışmaya Hazırlanıyor mu?

Batılı istihbarat kaynakları ve askeri uzmanlara göre, Rusya'nın Avrupa sınırında gerçekleştirdiği bu sessiz ama sistematik askeri yığınak, yalnızca savunmaya yönelik bir önlem değil, potansiyel bir saldırı senaryosunun da parçası olabilir.
Danimarka İstihbarat Servisi, yayımladığı son raporda, Moskova'nın NATO ile doğrudan bir çatışmayı artık olası bir senaryo olarak gördüğünü belirtti.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Rapor, Rusya'nın 5 yıl içinde, NATO'yu zayıf ya da bölünmüş görmesi durumunda, Baltık ülkeleri veya Polonya gibi bölgelerde çatışma başlatabileceği uyarısında bulunuyor.

Carnegie Endowment'tan Michael Kofman da, Rusya'nın Ukrayna savaşından edindiği deneyimi, NATO'ya karşı daha hazırlıklı bir pozisyona geçmek için kullandığını ifade ediyor.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Kofman'a göre, küçük çaplı bir saldırı için 2-3 yıl, daha büyük ölçekli bir savaş için 7-10 yıl içinde harekete geçilebilir.

Uzmanlar ayrıca, Moskova'nın askeri yığınağının yalnızca bir "caydırıcılık" değil, aynı zamanda "karşı tarafı hazırlıksız yakalama" stratejisi olabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Yeni Bir Askeri Elit Sınıf: Kremlin'in Asker Toplama Stratejisi

Rusya, askeri kadrosunu büyütmek için cazip maddi teşvikler sunuyor. WSJ'ye göre, bazı bölgelerde askerlere 20.000 dolara varan tek seferlik imza primleri veriliyor.

Bu yüksek ödemeler, ayda 30.000 ila 40.000 kişinin orduya katılmasını sağladı.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Ayrıca, askerlik görevini tamamlayanlara şehir meclislerinde ve parlamento koltuklarında yer verilerek, askeri kökenli yeni bir elit sınıf oluşturuluyor.

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Avrupa'ya Mesaj: Rusya'nın 2025 Zapad Tatbikatı

Yıl sonunda düzenlenecek Zapad-2025 (Batı-2025) tatbikatı, Rusya'nın yeni sınır güçlerini ilk kez sahaya çıkaracağı önemli bir gösteri olacak.

Batılı yetkililere göre Kremlin, bu tatbikatla Avrupa'ya açık bir mesaj verecek:
"Askeri gücümüzü küçümsemeyin."

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

Finlandiyalı askeri uzman Juha Kukkola'nın ifadesiyle:

"Ruslar için nihayetinde her şey rakamlarla ilgili. Taktiklerde değişiklik olsa da, sayıların büyüklüğü onlar için her zaman belirleyici oldu."

Rusya’dan Avrupa sınırına sessiz yığın: Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Moskova’dan flaş açıklama: NATO ile çatışma bekliyoruz

WSJ'nin haberine göre Rusya, yalnızca Ukrayna'da değil, Avrupa'nın tamamında yeni bir güç dengesi kurmaya hazırlanıyor.
NATO ülkeleri için ise önümüzdeki yıllar, hem askeri hem siyasi anlamda tarihi bir sınav olacak.