Kütahya’dan hangi fay hattı var mı, nerelerden geçiyor? Kütahya AFAD deprem risk haritası 2025

Kütahya, Türkiye'nin Batı Anadolu Bölgesi'nde yer alması nedeniyle fay hatlarıyla çevrili bir il olarak dikkat çekiyor. Bölgede bulunan aktif fay hatları, deprem riski açısından büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda yaşanan sismik hareketler, Kütahya'daki fay hatları ve bu hatların oluşturduğu risklere dair merakı artırdı. Peki Kütahya'dan hangi fay hattı var mı, nerelerden geçiyor?
Kütahya'nın Deprem Potansiyeli
Kütahya, Batı Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında yer alıyor. Bu durum, il sınırları içinde birçok aktif fay hattının varlığına işaret etmektedir. Bu aktif fay hatları, bölgedeki sismik hareketliliği artırmakta ve deprem riskini yüksek tutmaktadır. Kütahya'nın önemli ilçeleri olan Simav, Gediz, Emet gibi yerleşim alanları, bu aktif fay hatları üzerine kuruludur ve geçmişte bu bölgelerde büyük depremler yaşanmıştır. Bu nedenle, Kütahya'da yapılaşma ve yerleşim planlaması, fay hatlarının etkisi göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
Kütahya'dan Geçen Başlıca Fay Hatları
Kütahya, aktif fay hatları açısından oldukça zengin bir bölge olup, bunlardan bazıları bölgedeki sismik hareketliliği doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır. Kütahya'dan geçen başlıca fay hatları ise şu şekildedir:
Simav Fayı
Kütahya'nın Simav ilçesinin doğusundan geçen Simav Fayı, bölgedeki en aktif ve tehlikeli faylardan biridir. Bu fay, kuzeydoğu-güneydoğu doğrultusunda uzanarak, büyük depremler üretme potansiyeline sahiptir. Geçmişte Simav ilçesinde ciddi sarsıntılar yaşanmış ve bu, bölgenin deprem açısından yüksek risk taşıdığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Gediz Fayı
Kütahya'nın Gediz ilçesinin güneydoğusundan geçen Gediz Fayı, Batı Anadolu Fay Sistemi'nin bir parçasıdır. Bu fay, güneydoğu-batı doğrultusunda uzanır ve sık sık sismik hareketlere yol açar. Gediz Fayı, bölgedeki en aktif fay hatlarından biri olup, geçmişte birçok büyük depremi tetiklemiştir.
Emet-Gediz Fayı
Emet ve Gediz ilçeleri arasında yer alan bu fay hattı, Kütahya'da önemli bir sismik risk taşır. Özellikle Emet ile Gediz arasında yer alan bölge, deprem açısından dikkatlice izlenmesi gereken alanlardan biridir. Geçmişte bu fay hattı üzerinde ciddi sarsıntılar gözlemlenmiştir.
Kütahya Fayı
Kütahya'nın merkezine yakın olan Kütahya Fayı, şehir sınırları içinde yer alan bir diğer aktif fay hattıdır. Bu fay hattı, şehrin batı ve kuzeydoğu kısımlarını etkileyerek sismik hareketliliği artırmaktadır. Kütahya Fayı da bölgedeki deprem potansiyelini artıran önemli faylardan biridir.
İzmir-Bursa Fayı
Kütahya il sınırlarına yakın olan İzmir-Bursa Fayı, oldukça büyük bir fay hattıdır ve Batı Anadolu'nun genel deprem potansiyelini artırmaktadır. Bu büyük fay hattı, Kütahya il sınırlarına yakın bir mesafeden geçer ve bölgedeki diğer aktif faylarla birleşerek deprem riskini artırır.
Deprem Riski Taşıyan İlçeler
Kütahya'da deprem riski taşıyan ilçeler, aktif fay hatlarının geçtiği bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Özellikle Simav, Gediz, Emet gibi ilçelerde büyük depremler geçmişte yaşanmış olup, bu ilçelerde yapılaşma ve zemin analizi büyük önem taşımaktadır. Simav ve Gediz gibi yerleşim alanları, aktif fay hatlarının etkisi altında bulunurken, bölgedeki yerleşim planlaması da dikkatlice yapılmalıdır.