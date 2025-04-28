Kütahya’dan hangi fay hattı var mı, nerelerden geçiyor? Kütahya AFAD deprem risk haritası 2025

Kütahya , Türkiye'nin Batı Anadolu Bölgesi'nde yer alması nedeniyle fay hatlarıyla çevrili bir il olarak dikkat çekiyor. Bölgede bulunan aktif fay hatları, deprem riski açısından büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda yaşanan sismik hareketler, Kütahya'daki fay hatları ve bu hatların oluşturduğu risklere dair merakı artırdı. Peki Kütahya'dan hangi fay hattı var mı, nerelerden geçiyor?

Kütahya, Batı Anadolu Fay Hattı 'nın etkisi altında yer alıyor. Bu durum, il sınırları içinde birçok aktif fay hattının varlığına işaret etmektedir. Bu aktif fay hatları, bölgedeki sismik hareketliliği artırmakta ve deprem riskini yüksek tutmaktadır. Kütahya'nın önemli ilçeleri olan Simav , Gediz, Emet gibi yerleşim alanları, bu aktif fay hatları üzerine kuruludur ve geçmişte bu bölgelerde büyük depremler yaşanmıştır. Bu nedenle, Kütahya'da yapılaşma ve yerleşim planlaması, fay hatlarının etkisi göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

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Kütahya'dan Geçen Başlıca Fay Hatları

Kütahya, aktif fay hatları açısından oldukça zengin bir bölge olup, bunlardan bazıları bölgedeki sismik hareketliliği doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır. Kütahya'dan geçen başlıca fay hatları ise şu şekildedir:

Simav Fayı

Kütahya'nın Simav ilçesinin doğusundan geçen Simav Fayı, bölgedeki en aktif ve tehlikeli faylardan biridir. Bu fay, kuzeydoğu-güneydoğu doğrultusunda uzanarak, büyük depremler üretme potansiyeline sahiptir. Geçmişte Simav ilçesinde ciddi sarsıntılar yaşanmış ve bu, bölgenin deprem açısından yüksek risk taşıdığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Gediz Fayı

Kütahya'nın Gediz ilçesinin güneydoğusundan geçen Gediz Fayı, Batı Anadolu Fay Sistemi'nin bir parçasıdır. Bu fay, güneydoğu-batı doğrultusunda uzanır ve sık sık sismik hareketlere yol açar. Gediz Fayı, bölgedeki en aktif fay hatlarından biri olup, geçmişte birçok büyük depremi tetiklemiştir.