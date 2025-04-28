Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transferde de rekabet başladı. Galatasaray'da Osimhen'in durumundaki belirsizlik, Fenerbahçe'de ise Dzeko'nun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle forvette arayış sürerken Dusan Vlahovic ismi masaya geldi. İki takım da Sırp futbolcunun transferini bitirmek için çalışma başlattı.