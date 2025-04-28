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Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transferde de rekabet başladı. Galatasaray'da Osimhen'in durumundaki belirsizlik, Fenerbahçe'de ise Dzeko'nun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle forvette arayış sürerken Dusan Vlahovic ismi masaya geldi. İki takım da Sırp futbolcunun transferini bitirmek için çalışma başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:37
Galatasaray’la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

Ligde son 6 haftaya girilirken, Fenerbahçe'nin önünde lider olan Aslan, ezeli rakibinin rüyasını süsleyen Dusan Vlahovic için devreye girdi.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

Yeni Asır'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekibin birçok transferinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, Galatasaray adına Vlahovic'in temsilcisiyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

Sırp oyuncunun menajeri Darko Ristic, ilk görüşmede İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılmayı düşünmediklerini dile getirse de "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda yer alabiliriz" sözleri Galatasaray cephesini umutlandırdı.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

FENER'İN ELİ FENA YANDI
Fenerbahçe'den yıllık 20 milyon Euro ve yüklü bir imza parası isteyen Sırp oyuncunun, lig kupasına uzanması halinde Şampiyonlar Ligi biletini alacak olan Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek olan Vlahovic'i daha düşük bir maaşla Galatasaray'a transferini gerçekleştirmek.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

Aslan böylece hem ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesi sezon çalım atarak psikolojik üstünlük sağlamak, hem de ileri uçta gücüne güç katmak istiyor.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasında transferde dev kapışma! Vlahovic kime gidecek?

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Sırp golcü Dusan Vlahovic, profesyonel kariyerinde 296 resmi maça çıkarken, fileleri toplam 127 kez havalandırma başarısı gösterdi.