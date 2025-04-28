Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Tarihte Bir İlk Peşinde

Trabzonspor U19, Avrupa futbolunun genç yıldızlarını buluşturan organizasyonda finale kalan ilk Türk takımı olarak adını şimdiden tarihe yazdırdı. Şimdi hedef, bu büyük başarıyı kupayla taçlandırmak. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Barcelona'nın genç yeteneklerine karşı sahaya çıkacak bordo-mavililer, Türk futbol tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.