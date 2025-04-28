Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Trabzonspor U19 takımı, Avrupa'nın devlerini geride bırakarak adını UEFA Gençlik Ligi finaline yazdırdı. Bordo-mavililer tarihi başarılarını taçlandırmak için şimdi gözünü finaldeki rakibi Barcelona U19'a çevirdi. Avrupa futbolunun genç yıldızlarını buluşturan dev organizasyonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Barcelona karşısında kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor. Futbol severler ise final maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:56