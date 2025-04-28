Viral Galeri Viral Liste Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor U19 takımı, Avrupa'nın devlerini geride bırakarak adını UEFA Gençlik Ligi finaline yazdırdı. Bordo-mavililer tarihi başarılarını taçlandırmak için şimdi gözünü finaldeki rakibi Barcelona U19'a çevirdi. Avrupa futbolunun genç yıldızlarını buluşturan dev organizasyonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Barcelona karşısında kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor. Futbol severler ise final maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:56
Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın devlerini geride bırakarak finale yükselen Trabzonspor U19, şimdi gözünü kupaya dikti. Bordo-mavili gençler İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak dev finalde İspanya'nın köklü kulübü Barcelona U19 karşısında şampiyonluk için ter dökecek. Trabzonspor bu tarihi maçı kazanarak UEFA Gençlik Ligi kupasını Türkiye'ye getiren ilk takım olmayı hedefliyor.

Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi finali, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde yapılacak. Saat 19.00'da başlayacak dev mücadele, UEFA TV ekranlarından canlı olarak futbol severlerle buluşacak.

Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Tarihte Bir İlk Peşinde

Trabzonspor U19, Avrupa futbolunun genç yıldızlarını buluşturan organizasyonda finale kalan ilk Türk takımı olarak adını şimdiden tarihe yazdırdı. Şimdi hedef, bu büyük başarıyı kupayla taçlandırmak. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Barcelona'nın genç yeteneklerine karşı sahaya çıkacak bordo-mavililer, Türk futbol tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.

Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona'nın İki Şampiyonluğu Var

Rakip Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce iki kez kupayı müzesine götürdü. İspanyol devi, 2013-2014 sezonunda Benfica'yı, 2017-2018 sezonunda ise Chelsea'yi finalde 3-0'lık skorlarla mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvada final maçlarında gol yemeyen Barcelona, tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor U19'un Destansı Kupa Yolculuğu

Trabzonspor U19, Lig Şampiyonları yolundan başladığı serüvende adeta destan yazdı. İkinci eleme turunda Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı iç sahada 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Üçüncü turda Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna ile eşleşen bordo-mavililer, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından evinde 6-1'lik farklı bir galibiyete imza attı.

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