2025 Hıdırellez tarihi | Hıdırellez geleneği mayıs ayının kaçında kutlanır?

Baharın gelişiyle birlikte Anadolu’nun köklü geleneklerinden biri olan Hıdırellez, 2025 yılında da coşkulu kutlamalara sahne olacak. Doğanın uyanışı, bereketin ve bolluğun habercisi olarak kabul edilen bu özel gün her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişiyi bir araya getirecek. Peki 2025 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Gelenekleriyle, ritüelleriyle Hıdırellez hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:47 PAYLAŞ ABONE OL

Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel miraslarından biri olan Hıdırellez 2025 yılında da kutlanacak. Baharın gelişini müjdeleyen bu özel gün, doğanın uyanışıyla birlikte insanların hayatında da yeni başlangıçlara ilham kaynağı oluyor. Peki Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır ve hangi gelenekler bu güne eşlik eder? İşte Hıdırellez hakkında bilmeniz gerekenler...

A Haber Foto Arşiv Hıdırellez Nedir? Hıdırellez, Orta Doğu ve Anadolu başta olmak üzere geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanan geleneksel bir bayramdır. Halk arasında, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır. Bu özel buluşmanın, insanlara bolluk, sağlık ve şans getirdiği düşünülür. Hem dini hem de kültürel anlam taşıyan Hıdırellez, doğanın canlandığı bahar mevsiminde, insanların da umutlarını tazelediği bir dönemi simgeler.