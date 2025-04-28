2025 Hıdırellez tarihi | Hıdırellez geleneği mayıs ayının kaçında kutlanır?

Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel miraslarından biri olan Hıdırellez 2025 yılında da kutlanacak. Baharın gelişini müjdeleyen bu özel gün, doğanın uyanışıyla birlikte insanların hayatında da yeni başlangıçlara ilham kaynağı oluyor. Peki Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır ve hangi gelenekler bu güne eşlik eder? İşte Hıdırellez hakkında bilmeniz gerekenler...
Hıdırellez Nedir?
Hıdırellez, Orta Doğu ve Anadolu başta olmak üzere geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanan geleneksel bir bayramdır. Halk arasında, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır. Bu özel buluşmanın, insanlara bolluk, sağlık ve şans getirdiği düşünülür. Hem dini hem de kültürel anlam taşıyan Hıdırellez, doğanın canlandığı bahar mevsiminde, insanların da umutlarını tazelediği bir dönemi simgeler.
2025 Hıdırellez Ne Zaman?
Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. 2025 yılında da gelenek bozulmayacak ve Hıdırellez coşkusu 5 Mayıs akşamı başlayarak 6 Mayıs günü boyunca devam edecek. Bu tarihler, aynı zamanda kış mevsiminin tamamen geride bırakıldığı ve yazın habercisi olan önemli bir eşik olarak kabul edilir.
Hıdırellez'de Neler Yapılır?
Hıdırellez günü gerçekleştirilen ritüeller, Anadolu'nun farklı bölgelerinde çeşitli şekillerde yaşatılır. Ancak temel gelenekler pek çok yerde benzerlik gösterir:
Dilek Tutmak: Gül ağaçlarının altına dilekler yazılır, bazen bu dilekler küçük kâğıtlara yazılarak toprağa gömülür.
Ateş Üzerinden Atlama: Kötü enerjilerden arınmak, sağlık ve şans dilemek için küçük ateşler yakılır ve üzerinden atlanır.
Piknik ve Şenlikler: Doğayla iç içe vakit geçirmek Hıdırellez'in olmazsa olmazıdır. Aileler, sevdikleriyle birlikte kırlara çıkarak gün boyu eğlenceler düzenler.
Bereket Duaları: Tarlaların, hayvanların ve evlerin bereketlenmesi için dualar edilir, çeşitli küçük ritüeller gerçekleştirilir.
Hıdırellez'in Tarihçesi
Hıdırellez'in kökeni konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte, birçok kültürün tarih boyunca benzer bahar kutlamaları yaptığı biliniyor. Bazı araştırmalar Hıdırellez'in kökenini İslamiyet öncesi Orta Asya Türk inançlarına dayandırırken, bazıları ise Mezopotamya uygarlıklarına kadar uzandığını öne sürüyor. Eski Mezopotamya'da, Fırat ve Dicle nehirlerinin canlandırıcı gücünü kutlamak için düzenlenen Tammuz şenliklerinin Hıdırellez ritüellerine ilham kaynağı olduğu düşünülüyor. Anadolu'nun pek çok yerinde bugün bile dilek ağaçları süsleniyor, ateşten atlama gibi kadim ritüeller yaşatılıyor.