Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? MEB Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler? 

Afet Farkındalığı Eğitimi, öğrencilere afetlere karşı bilinç kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Deprem ve diğer doğal afetler sırasında nasıl davranılması gerektiğine dair temel bilgiler öğretilecektir. Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimlerinin yanı sıra olası bir afet öncesinde ve sonrasında yapılması gereken hazırlıklar da aktarılacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu dersin amacı öğrencilere afet bilincini kazandırmak ve onları hazırlıklı bireyler olarak yetiştirmektir.