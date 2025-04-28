Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? MEB Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?
İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası okullarda eğitime ara verilmişti. 28 Nisan Pazartesi günü itibarıyla eğitim yeniden başlıyor. Ancak, bu kez okullarda öğrencileri farklı bir ders bekliyor. Tüm resmi ve özel okullarda ilk ders olarak "Afet Farkındalığı Eğitimi" verilecek. Peki bu eğitim nedir ve hangi konuları kapsıyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:51