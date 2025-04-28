Viral Galeri Viral Tıkla Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? MEB Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler? 

Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? MEB Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler? 

İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası okullarda eğitime ara verilmişti. 28 Nisan Pazartesi günü itibarıyla eğitim yeniden başlıyor. Ancak, bu kez okullarda öğrencileri farklı bir ders bekliyor. Tüm resmi ve özel okullarda ilk ders olarak "Afet Farkındalığı Eğitimi" verilecek. Peki bu eğitim nedir ve hangi konuları kapsıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:51
Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?

Afet Farkındalığı Eğitimi, öğrencilere afetlere karşı bilinç kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Deprem ve diğer doğal afetler sırasında nasıl davranılması gerektiğine dair temel bilgiler öğretilecektir. Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimlerinin yanı sıra olası bir afet öncesinde ve sonrasında yapılması gereken hazırlıklar da aktarılacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu dersin amacı öğrencilere afet bilincini kazandırmak ve onları hazırlıklı bireyler olarak yetiştirmektir.

Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?

EĞİTİMİN TEMEL KONULARI

Afet Farkındalığı Eğitimi, birçok önemli konuyu kapsıyor. Eğitimin içeriği şöyle sıralanıyor:

Çök–Kapan–Tutun Uygulaması

Deprem anında hayatta kalmayı kolaylaştıracak bu basit uygulamanın nasıl yapılacağı öğretiliyor. Öğrenciler, deprem sırasında yapılması gereken en temel hareketleri öğrenerek, hayatlarını koruma altına alacaklar.

Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?

Afet ve Acil Durum Çantası Hazırlığı

Afet anında ihtiyaç duyulacak malzemelerin neler olduğuna dair bilgi veriliyor. Her öğrencinin, ailesiyle birlikte afet çantası hazırlaması teşvik ediliyor.

Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?

Toplanma Alanlarının Önemi

Afet sırasında güvenli bir yere toplanmanın önemi anlatılacak. Öğrencilere, yaşadıkları bölgedeki toplanma alanlarının nerede olduğunu öğrenmeleri gerektiği vurgulanacak.

Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden Açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Yentür, 28 Nisan Pazartesi günü başlayan eğitimle ilgili şunları söyledi:

"Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sürecimizin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tutuyoruz. Pazartesi günü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız."

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