Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri neler? Zombi Geyik hastalığı tedavisi var mı, bulaşıcı mı?
ABD'de ortaya çıkan zombi geyik hastalığı, uzmanlardan gelen uyarılarla gündeme gelmiş durumda. Geyiklerde görülen bu ölümcül hastalığın insanlara bulaşıp bulaşmadığı ise merak konusu oldu. Kuzey Amerika'da tespit edilen zombi geyik hastalığı, geyiklerde çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor ve bu durum, insanların geyik tüketimi konusunda ciddi bir risk oluşturuyor. Peki zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri neler? Zombi Geyik hastalığı tedavisi var mı, bulaşıcı mı?
Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan zombi geyik hastalığı, gündemin önemli konularından biri haline geldi. Bilim insanları, son dönemde artış gösteren bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulunuyor. İşte zombi geyik hastalığına ilişkin merak edilen detaylar...
ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?
ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı. Bilim insanları, geçen yıl boyunca ABD'de yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu. Ancak uzmanlar hastalığın "yavaş ilerleyen bir felaket" olduğu uyarısında bulundu ve devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı.
CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson The Guardian'a, "Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu" dedi. Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli.
İngiltere'de 1980 ve 1990'larda sığırların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4,4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti. Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliğine yol açıyor. 1995'ten bu yana 178 insan ölümü, insan varyantıyla ilişkilendirildi.
İNSANLAR TARAFINDAN TÜKETİLİYOR
Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu. Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu. Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.
CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.
Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebilir Bu gelişme, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.
Şirket, zoonotik hastalıkların yol açtığı epidemilerin, iklim değişikliği ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi. Grubun araştırmasına göre, 1963'le 2019 arasında epidemiler her yıl neredeyse yüzde 5, ölümlerse yüzde 9 arttı. Firma, "Bu yıllık artış oranları sürerse, analiz edilen patojenlerin 2050'de 2020'ye göre 4 kat daha fazla yayılma olayına ve 12 kat daha fazla ölüme yol açmasını bekliyoruz" uyarısında bulundu.
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