Uzman isimden rehavet uyarısı! "Hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor"

Çünkü dünyada şu anda piyasada olan aşıların hiç birisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi. Aşılar; ölümü engellemeye, ağır enfeksiyonu önlemeye göre dizayn edildi. Dolayısıyla net olarak bildiğimiz bir şey var ki tam aşılarını yaptırmış olan kişilerde hastaneye gitme yüzde 93 oranında azalıyor. Ölüm ise neredeyse yüzde 100 oranında önlenmiş oluyor. Elimizde böyle bir güçlü silah varken bizim de bir an önce çift doz aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor" dedi.



'ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜZDE 100'ÜNÜN AŞILI OLMASINI ARZU EDİYORUZ'

Prof. Dr. Balık, daha sonra aşı olmayan öğretmenlere de aşı çağrısında bulunarak, "Öğretmenlerimiz de lütfen hızlı bir şekilde aşılarını olsunlar. Biz öğretmenlerimizin yüzde 100'ünün aşılı olmasını arzu ediyoruz. Çünkü onların örnek olması gerekiyor. Doktorların içinde aşılanmayanların oranı yüzde 1'den daha az. Maalesef son zamanlarda az sayıda da olsa aşılanmamış olan meslektaşlarımızı da kaybetmek bizim için son derece üzücü. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızın ders çıkarması gerekiyor.