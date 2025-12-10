Karaburun’da çevre skandalı! A Haber yayını sonrası İSKİ önlem aldı

Ekran görüntüsü / A Haber

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Atık suyun arıtılmadan denize boşaltılmasının hem çevre kirliliği hem de kamu sağlığı açısından büyük endişe yarattığını vurgulayan muhabirimiz Numan Erşan Karaca, skandalın bir kez daha gün yüzüne çıkmasının ardından belediye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Şu anda ekiplerin sahada temizleme çalışmalarını sürdürdüğü ve sürecin ilerletildiği kaydedildi.