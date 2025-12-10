10 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Özel Haber Haberleri Karaburun'da çevre skandalı! A Haber yayını sonrası İSKİ önlem aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 10.12.2025 11:52 Güncelleme: 10.12.2025 11:55
İstanbul’da geçtiğimiz pazar günü etkisini gösteren yağışların ardından Arnavutköy Karaburun’da bulunan İSKİ’ye bağlı biyolojik arıtma tesisinde yaşanan çevre kirliliği tepkilere neden oldu. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, bölgedeki son durumu ve vatandaşların isyanını olay yerinden aktardı.

İSKİ TESİSİNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!

İstanbul Arnavutköy'de İSKİ'ye bağlı biyolojik arıtma tesisinden günlerce arıtılmadan denize boşaltılan atık suyun yarattığı çevre felaketi mahalle sakinlerini isyan ettirirken ortaya çıkan skandal görüntülerin ardından tesisteki su akışı kesilerek bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"ATIK SU DENİZE BOŞALTILDI"

Tesisten çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntülerin ortaya çıktığını belirten muhabirimiz Numan Erşan Karaca pazar sabahı kaydedilen videolarda tesisteki kirli suyun doğrudan denize boşaltıldığının açıkça görüldüğünü ifade etti. Videonun kaydedildiği sırada yağmurla birlikte yoğun bir su akıntısının olduğu da vurgulandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MAHALLE SAKİNLERİ: İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR

Bölge halkı, İSKİ'nin uzun süredir devam eden bu ihmali nedeniyle plajların kullanılmaz hale geldiğini ve insan sağlığının hiçe sayıldığını belirtti. Vatandaşlar söz konusu kirliliğin aylardır sürdüğünü gerekli müdahalelerin yapılmaması sebebiyle Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu ve deniz canlılarının ciddi biçimde tehdit edildiğini dile getirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

A HABER YAYINI SONRASI İSKİ ÖNLEM ALDI

A Haber tarafından yapılan takipler sonucu kirliliğin görüntülerinin paylaşılmasının ardından bölgede harekete geçildi. Muhabirimiz Numan Erşan Karaca, yapılan çalışmalar doğrultusunda şu an itibarıyla suyun kesildiğini ve doğaya verilen zararın engellendiğini aktardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Atık suyun arıtılmadan denize boşaltılmasının hem çevre kirliliği hem de kamu sağlığı açısından büyük endişe yarattığını vurgulayan muhabirimiz Numan Erşan Karaca, skandalın bir kez daha gün yüzüne çıkmasının ardından belediye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Şu anda ekiplerin sahada temizleme çalışmalarını sürdürdüğü ve sürecin ilerletildiği kaydedildi.

