İSKİ’nin Karaburun Tesisi'nde skandal! Atık suyu denize akıttılar

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural da bölgeden son detayları aktardı. Vural, İstanbul'da yağışın ciddi derecede etkili olduğunu belirterek "Bunun yanı sıra rüzgar da etkisini gitgide artırıyor. Bizler de şu an İstanbul'un en kuzeyindeyiz, Arnavutköy sahil bölgesindeyiz. Ve bu noktada yağışla birlikte ortaya çıkan bir görüntü, aslında bu noktada oldukça önem kazandı. Öyle ki, görüntü hemen yan tarafımızda bulunan, İSKİ'ye ait olduğu iddia edilen bir atık kanalından geliyor. " dedi.

"DİREKT DENİZE DOĞRU AKIYOR"

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın aktardıkları şu şekilde:

Ve işte bu atık su kanalından gelen siyah ve tamamıyla atık gibi gözüken bu su, doğrudan hiçbir engel olmadan direkt denize akıyor. Durumun belki de vahametini anlatacak en net görüntü bu. Kameraman arkadaşım Burak Keskincioğlu ile beraberiz. Ve işte bakın, bu noktada su hiç durmadan akmaya devam ediyor. Buradan gelen, renginin de oldukça siyaha yakın olduğu, kahverengiye yakın olduğunu görebildiğimiz bu atık su, şu an direkt yaklaşık 50 metrelik bir mesafenin ardından doğrudan denize doğru ilerliyor.