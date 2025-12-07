İSKİ’nin Karaburun Tesisi'nde skandal! Atık suyu denize akıttılar
Arnavutköy Karaburun’da İSKİ’ye bağlı biyolojik arıtma tesisindeki çevre skandalı tepkilere neden oldu. Tesisten çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntülerde tesisteki kirli suyun denize aktığı görüldü. Mahalle sakinleri ise İSKİ’nin uzun süredir devam eden bu ihmalinin plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını söyledi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
Arnavutköy Karaburun'da İSKİ'ye bağlı biyolojik arıtma tesisinden çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.
ÇEVRE SKANDALI: ATIK SU DENİZE KARIŞIYOR
Arnavutköy Karaburun'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı biyolojik arıtma tesisinde yaşanan çevre skandalı, yeni bir videoyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.
"GÖRÜNTÜLER SÖYLEDİKLERİNİN DOĞRU OLMADIĞINI KANITI"
Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde, tesisin atık suyu herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan denize boşalttığı açıkça görüldü. Videoyu kayda alan vatandaş, sabah saat 07.12'de çektiği görüntülerde durumu şöyle aktardı:
"Bugün günlerden pazar, saat 07.12. İSKİ'nin Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi'nin 'arıttım' dediği ancak arıtmadan denize verdiği atık su gördüğünüz gibi doğrudan denize gidiyor. Atık su arıtma tesisi diyorlar ama bu görüntüler, söylediklerinin doğru olmadığının, tam tersinin yaşandığının ispatı."
Görüntülerde koyu renkteki suyun tesis çıkışından güçlü bir akıntıyla denize karıştığı, su yüzeyinde belirgin bir renk değişimi ve kirlilik oluşturduğu görüldü.
KARABURUN SAHİLİ İHMAL NEDENİYLE TAHRİP OLUYOR
Mahalle sakinleri, İSKİ'nin uzun süredir devam eden bu ihmalinin plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını ve deniz canlılarını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirttiler. Vatandaşlar, söz konusu kirliliğin aylardır sürdüğünü, İSKİ'nin gerekli müdahaleyi yapmaması nedeniyle Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu ifade ettiler.
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural da bölgeden son detayları aktardı. Vural, İstanbul'da yağışın ciddi derecede etkili olduğunu belirterek "Bunun yanı sıra rüzgar da etkisini gitgide artırıyor. Bizler de şu an İstanbul'un en kuzeyindeyiz, Arnavutköy sahil bölgesindeyiz. Ve bu noktada yağışla birlikte ortaya çıkan bir görüntü, aslında bu noktada oldukça önem kazandı. Öyle ki, görüntü hemen yan tarafımızda bulunan, İSKİ'ye ait olduğu iddia edilen bir atık kanalından geliyor. " dedi.
"DİREKT DENİZE DOĞRU AKIYOR"
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın aktardıkları şu şekilde:
Ve işte bu atık su kanalından gelen siyah ve tamamıyla atık gibi gözüken bu su, doğrudan hiçbir engel olmadan direkt denize akıyor. Durumun belki de vahametini anlatacak en net görüntü bu. Kameraman arkadaşım Burak Keskincioğlu ile beraberiz. Ve işte bakın, bu noktada su hiç durmadan akmaya devam ediyor. Buradan gelen, renginin de oldukça siyaha yakın olduğu, kahverengiye yakın olduğunu görebildiğimiz bu atık su, şu an direkt yaklaşık 50 metrelik bir mesafenin ardından doğrudan denize doğru ilerliyor.
Elbette, yağış ve rüzgarın etkisiyle birlikte, rüzgarın esme yönüne bağlı olarak da, zaman zaman bu noktadaki kötü kokuyu da bizler hissedebiliyoruz. Bakın işte, o kirli su bu noktadan sahil şeridinin tam da orta yerinden akmaya devam ediyor. Ve buradan da doğrudan denize bağlanıyor. Elbette, sadece denizdeki yaşam için değil, aynı zamanda insan yaşamı için de oldukça endişe verici bir görüntü şu an karşımızda olan bu durum. Elbette, bununla alakalı İSKİ'den yapılacak açıklama da oldukça önemli olacaktır. Gerçekten böyle bir durum söz konusu mu, bir arıtma yok mu sorusunun cevabının muhatabı da mutlak surette İSKİ olacaktır.