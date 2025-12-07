Yaşam

İSKİ’nin Karaburun Tesisi'nde skandal! Atık suyu denize akıttılar

Arnavutköy Karaburun’da İSKİ’ye bağlı biyolojik arıtma tesisindeki çevre skandalı tepkilere neden oldu. Tesisten çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntülerde tesisteki kirli suyun denize aktığı görüldü. Mahalle sakinleri ise İSKİ’nin uzun süredir devam eden bu ihmalinin plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını söyledi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Arnavutköy Karaburun'da İSKİ'ye bağlı biyolojik arıtma tesisinden çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

İSKİ'NİN KARABURUN TESİSİ'NDE ATIK SU SKANDALI!

ÇEVRE SKANDALI: ATIK SU DENİZE KARIŞIYOR

Arnavutköy Karaburun'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı biyolojik arıtma tesisinde yaşanan çevre skandalı, yeni bir videoyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

"GÖRÜNTÜLER SÖYLEDİKLERİNİN DOĞRU OLMADIĞINI KANITI"

Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde, tesisin atık suyu herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan denize boşalttığı açıkça görüldü. Videoyu kayda alan vatandaş, sabah saat 07.12'de çektiği görüntülerde durumu şöyle aktardı:

"Bugün günlerden pazar, saat 07.12. İSKİ'nin Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi'nin 'arıttım' dediği ancak arıtmadan denize verdiği atık su gördüğünüz gibi doğrudan denize gidiyor. Atık su arıtma tesisi diyorlar ama bu görüntüler, söylediklerinin doğru olmadığının, tam tersinin yaşandığının ispatı."

Görüntülerde koyu renkteki suyun tesis çıkışından güçlü bir akıntıyla denize karıştığı, su yüzeyinde belirgin bir renk değişimi ve kirlilik oluşturduğu görüldü.

KARABURUN SAHİLİ İHMAL NEDENİYLE TAHRİP OLUYOR

Mahalle sakinleri, İSKİ'nin uzun süredir devam eden bu ihmalinin plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını ve deniz canlılarını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirttiler. Vatandaşlar, söz konusu kirliliğin aylardır sürdüğünü, İSKİ'nin gerekli müdahaleyi yapmaması nedeniyle Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu ifade ettiler.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural da bölgeden son detayları aktardı. Vural, İstanbul'da yağışın ciddi derecede etkili olduğunu belirterek "Bunun yanı sıra rüzgar da etkisini gitgide artırıyor. Bizler de şu an İstanbul'un en kuzeyindeyiz, Arnavutköy sahil bölgesindeyiz. Ve bu noktada yağışla birlikte ortaya çıkan bir görüntü, aslında bu noktada oldukça önem kazandı. Öyle ki, görüntü hemen yan tarafımızda bulunan, İSKİ'ye ait olduğu iddia edilen bir atık kanalından geliyor. " dedi.

"DİREKT DENİZE DOĞRU AKIYOR"

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın aktardıkları şu şekilde:

Ve işte bu atık su kanalından gelen siyah ve tamamıyla atık gibi gözüken bu su, doğrudan hiçbir engel olmadan direkt denize akıyor. Durumun belki de vahametini anlatacak en net görüntü bu. Kameraman arkadaşım Burak Keskincioğlu ile beraberiz. Ve işte bakın, bu noktada su hiç durmadan akmaya devam ediyor. Buradan gelen, renginin de oldukça siyaha yakın olduğu, kahverengiye yakın olduğunu görebildiğimiz bu atık su, şu an direkt yaklaşık 50 metrelik bir mesafenin ardından doğrudan denize doğru ilerliyor.

Elbette, yağış ve rüzgarın etkisiyle birlikte, rüzgarın esme yönüne bağlı olarak da, zaman zaman bu noktadaki kötü kokuyu da bizler hissedebiliyoruz. Bakın işte, o kirli su bu noktadan sahil şeridinin tam da orta yerinden akmaya devam ediyor. Ve buradan da doğrudan denize bağlanıyor. Elbette, sadece denizdeki yaşam için değil, aynı zamanda insan yaşamı için de oldukça endişe verici bir görüntü şu an karşımızda olan bu durum. Elbette, bununla alakalı İSKİ'den yapılacak açıklama da oldukça önemli olacaktır. Gerçekten böyle bir durum söz konusu mu, bir arıtma yok mu sorusunun cevabının muhatabı da mutlak surette İSKİ olacaktır.

İSKİ'NİN TESİSİNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Ancak şu an burada görmüş olduğumuz görüntü, işte görüyorsunuz, neredeyse siyaha dönük bir renkte olan su doğrudan denize akıyor. Tabii rüzgarın da ne kadar sert olduğunu gösterelim bir yandan denizdeki dalgalarla birlikte. Ve işte o dalgalı denize doğru ilerliyor bu noktadaki su. Ve o atık su kaynağı hiç durmadan akmaya devam ediyor. Bu bölgeye de oldukça yakın bir noktada, yaklaşık 100 metrelik bir mesafe, 100 ila 200 metre civarındaki uzaklıktaki bir mesafede, İSKİ'nin de biyolojik atık su arıtma tesisi olduğunu da hatırlatalım.

ATIK SU SKANDALI

Ve sahil şeridinde şu an bu noktada bir kanal var. Ve işte bu kanal yine bu noktadan siyah, siyaha yakın renkte bir su akmaya devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, sahil şeridini de bir gösterelim, oldukça uzun uzadıya bir sahil şeridi burası. Ve bu sahil şeridinin sonlarına doğru olan kısımda, ya da ortalarında diyelim daha doğru olacak surette, ortalarına doğru olan kısımda, işte görmüş olduğunuz bu atık su kanalından gelen su durmaksızın denize akmaya devam ediyor. Ve işte suyun rengi de burada çok daha net belirgin halde. Gelen suyun ne kadar arıtıldığı soru işareti, suyun özellikle nasıl bir kaynaktan geldiği soru işareti, ve arıtma yapılmadıysa bu suyun şu an denize akıp akmama durumu yine soru işareti. Aslında durumla alakalı beklenen ve cevap bulmamızı isteyen çok fazla konu var ve işte o konulardan birisinin en net görüntüsü tam da burada.

KÖTÜ KOKULU SİYAH RENKLİ ATIK DENİZE AKIYOR

Bakın, gelen su buradan aslında oldukça da dirençli bir şekilde geliyor, akmaya devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle birlikte buradan denize doğru kendisine de bir yol bulmuş halde akan bu su. Elbette, İstanbul'un çeşitli birçok farklı noktasında fosseptik benzeri kanallar yer alıyor. Ve işte bu kanallardan gelen suyun mutlak surette arıtılması gerekiyor. Son olarak tekrar gösterelim: İşte buradaki suyun arıtılıp arıtılmadığına dair henüz net bir durum söz konusu değil. Ancak görüntü itibariyle ve koku itibariyle bu noktada suyun çevreye kötü bir koku yaydığını ve bu kötü kokuyla beraber siyaha yakın bir renkle buradan denize doğru aktığını söyleyebiliriz. Söylemiş olduğumuz gibi İstanbul'un en kuzeyindeyiz, Arnavutköy sahil bölgesindeyiz. Ve burada bir kanaldan akan su, siyaha yakın renkli bir su, denize doğru doğrudan bir engel olmadan akmaya devam ediyor."

