07 Aralık 2025, Pazar
İSKİ’nin Karaburun Tesisi'nde atık su skandalı!
Giriş: 07.12.2025 18:14
Arnavutköy Karaburun’da İSKİ’ye bağlı biyolojik arıtma tesisindeki skandal tepkilere neden oldu. Tesisten çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Kameraman Burak Keskinci atık suyun denize aktığı noktayı görüntüleyerek son durumu aktardı.