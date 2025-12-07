İSKİ’nin Karaburun Tesisi’nde atık su skandalı!

07 Aralık 2025, Pazar

Giriş: 07.12.2025 18:14
Arnavutköy Karaburun’da İSKİ’ye bağlı biyolojik arıtma tesisindeki skandal tepkilere neden oldu. Tesisten çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Kameraman Burak Keskinci atık suyun denize aktığı noktayı görüntüleyerek son durumu aktardı.
