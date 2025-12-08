Suriye’de 61 yıllık esaret nasıl bitti? İşte Şara’nın uyguladığı harekat planı

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"AMERİKA YPG İLE ESAD'I BARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Bakın, birinci yılında ben de gerçekçi konuşayım. Eğer üçüncü, dördüncü gün ya da birinci hafta YPG'ye yönelik ilerleme olsaydı ki ezerek geçerlerdi, onu da söyleyeyim, bu sahildeki isyanları falan da bastırırlardı, daha bir günde bastırırlardı. Ama dünyanın gözünüzün üzerinde olduğu, bir meşruiyetinizin olmadığı, uluslararası bir kabul görmediğiniz, ekonomisi zaten yerde, hiçbir ülkenin yaptırım vesaire pasaportunu tanımadığı, vatandaşını itip kalkmaya çalıştığı bir ülkede akıllıca davranıldı. Bakın, bu dönem eğer yapılsaydı Amerika dahil olmak üzere ki Amerika Esad yıkılmadan önce YPG ile Esad'ı barıştırmaya çalışıyordu. Bunu da unutmayalım. Çok gündemden dolayı bazı şeyleri unutuyoruz ama neredeyse YPG Esad rejimine dahil olsun diye o dönemde bir arabuluculuk yapıyordu.

"ŞARA YÖNETİMİ KRİTİK EŞİĞİ AŞIYOR"

Şimdi farklı, ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama şimdi meşru bir hükümet uluslararası kamuoyunda tanınmış, bir lider şimdi YPG'ye yönelik uyarısını göreceksiniz önümüzdeki hafta yapacak. Ne bekliyorlar derseniz, somut bir bilgiyi size söyleyeyim. Amerika'nın uyguladığı Sezar yaptırımları önkoşulsuz ve hiçbir beklenti olmadan önümüzdeki hafta metin oluşturuldu ve oylamaya girecek. Yani tamamen kaldırılacak. Şu an Sezar yaptırımlarının kaldırılmasını akamete uğratacak bir hamlede Ahmet Şara yönetimi bulunmak istemiyor."