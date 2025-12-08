Suriye’de 61 yıllık esaret nasıl bitti? İşte Şara’nın uyguladığı harekat planı
Suriye’de devrik Beşşar Esad rejiminin yıkılışının 1’inci yılı kutlanırken Emevi meydanında yüz binlerce kişi toplandı. Şam’da coşku ve sevinç gösterileri yaşanırken o anları A Haber ekibi görüntüledi. Peki Suriye’de 61 yıllık esaret nasıl bitti? Konuyu canlı yayında değerlendiren Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Şara’nın uyguladığı harekat planını yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu.
Suriye'de baskı rejiminin yıkılışının 1'inci yılında bölgede yüzbinlerce kişinin Emevi meydanında toplanarak sevinç gösterileri yaptığı görüntüler gündem oldu. A Haber canlı yayınına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Şara'nın Esad rejimi için uyguladığı harekat planının görüntülerini paylaştı.
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Halep'in hareket planının Ahmet Şara ve komutanları tarafından ortak bir şura ile alındığının altını çizerek çizilen planın detaylarını şöyle anlattı:
PLAN ORTAK ŞURA İLE ÇİZİLDİ
"Bu Halep'in harekat planı Ahmet Şara tarafından ve Ebu Kasra gibi önemli komutanlar tarafından ortak bir şura ile alınmış bir harekat planı, çizilmiş bir şekilde.
Bu plana riayet edildi. Burada gördüğünüz yuvarlak noktalar konuşlandırılacak askeri birlikleri gösteriyor. İşte topçular, mekanize birlikler, komando birlikleri, kırmızı kurdelalılar olarak bilinen Kafkas savaşçılarından oluşan işte Özbeklerden, diğer Çeçenlerden oluşan, Doğu Türkistanlılardan oluşan kırmızı kurdelalıların yer alacağı ve saldıracağı yerler. Burada tabii ilginç olan bir saniyenizi rica ederek, burada tabii ilginç olan Esad rejimi devrildikten sonra karargahlarda aslında bu harekat yapılmasaydı Esad rejiminin de Halep'in savunmasına yönelik bazı planlar geliştirdiğini belgesine ulaşıldı. Bu da Esad rejiminin İranlılarla beraber Halep'i savunma planı. Bu harekat olmasaydı bakın iki tane belge var.
HARİTA'DA TÜRK BAYRAĞI DETAYI
Şimdi izleyicilerimiz göremeyecek ama bakın şurada bir Türk bayrağı var. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'in doğu tarafında bulunan üslerinden bir tanesi.
Bu haritalar önemli. Burada tabii herkes Ankara, farklı başkentler Ahmet Şara ile ilgili farklı bir beklenti içerisine girdi. Ben de dahil olmak üzere. Her şey hızlı, bir anda herkesin istediği gibi olsun diyor. Örneğin bu YPG meselesinde herkes işte hemen gitsinler, harekat yapsınlar vesaire ama burada şöyle akıllıca bir taktik izlendi.
"AMERİKA YPG İLE ESAD'I BARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORDU"
Bakın, birinci yılında ben de gerçekçi konuşayım. Eğer üçüncü, dördüncü gün ya da birinci hafta YPG'ye yönelik ilerleme olsaydı ki ezerek geçerlerdi, onu da söyleyeyim, bu sahildeki isyanları falan da bastırırlardı, daha bir günde bastırırlardı. Ama dünyanın gözünüzün üzerinde olduğu, bir meşruiyetinizin olmadığı, uluslararası bir kabul görmediğiniz, ekonomisi zaten yerde, hiçbir ülkenin yaptırım vesaire pasaportunu tanımadığı, vatandaşını itip kalkmaya çalıştığı bir ülkede akıllıca davranıldı. Bakın, bu dönem eğer yapılsaydı Amerika dahil olmak üzere ki Amerika Esad yıkılmadan önce YPG ile Esad'ı barıştırmaya çalışıyordu. Bunu da unutmayalım. Çok gündemden dolayı bazı şeyleri unutuyoruz ama neredeyse YPG Esad rejimine dahil olsun diye o dönemde bir arabuluculuk yapıyordu.
"ŞARA YÖNETİMİ KRİTİK EŞİĞİ AŞIYOR"
Şimdi farklı, ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama şimdi meşru bir hükümet uluslararası kamuoyunda tanınmış, bir lider şimdi YPG'ye yönelik uyarısını göreceksiniz önümüzdeki hafta yapacak. Ne bekliyorlar derseniz, somut bir bilgiyi size söyleyeyim. Amerika'nın uyguladığı Sezar yaptırımları önkoşulsuz ve hiçbir beklenti olmadan önümüzdeki hafta metin oluşturuldu ve oylamaya girecek. Yani tamamen kaldırılacak. Şu an Sezar yaptırımlarının kaldırılmasını akamete uğratacak bir hamlede Ahmet Şara yönetimi bulunmak istemiyor."
