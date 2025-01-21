Türkiye’nin Suriye kazanımları dünya basınında: Hiçbir ülke Türkiye kadar kazanmadı

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Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı göçmenleri güvenli bir şekilde geri göndermek istediğine değinen dergi, hiçbir dış gücün Suriye için bu kadar kapsamlı bir gündeminin olmadığına dikkat çekti ve şöyle dedi:

"Ancak Türkiye'nin yeni Suriye'de oynamayı beklediği büyük rolün işaretlerini gözden kaçırmak zor."

TÜRK ŞİRKETLERİNDEKİ HİSSE ARTIŞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin yeni bir anayasa yapmasına yardım etmeyi teklif ettiğine değinen dergi, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hayat Tahrir el-Şam'ın ( HTŞ ) iktidara gelmesinden sonra Şam'ı ziyaret eden ilk üst düzey yabancı güçler oldu. Türk iş adamları peşlerinden koştu. Muhaliflerin Şam'a girmesinden bir gün sonra, Türkiye'nin en büyük inşaat ve çimento şirketlerinin hisseleri arttı. Ülkenin ulusal taşıyıcısı Türk Hava Yolları, 23 Ocak'ta Suriye'ye uçuşlarına yeniden başlayacak." açıklamasına yer verdi.

Türkiye'nin Suriye'de eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerini sağladığına değinen dergi, Türkiye'nin ayrıca HTŞ ile güçlü bağlarının olduğunu kaydetti.

"İDLİB'İ TÜRKİYE ZANNEDEBİLİRDİNİZ"

Dergi, "13 yıldan fazla süren savaşın yıkımı olmasaydı, kuzeydoğudaki İdlib ilinin bazı kısımlarını neredeyse Türkiye sanabilirdiniz." dedi ve şöyle devam etti: