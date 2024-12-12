Baas rejimi çöktü! Şam’daki kutlamaları A Haber görüntüledi: Yediden yetmişe herkes meydanlarda

Suriye'de Baas partisi ve Esed rejiminin sona ermesinin ardından halk kutlamaları sürdürüyor.

Başkent Şam'ın merkezinde bulunan Emevi Meydanı'nda halk, şarkılar söyleyerek ve araba konvoylarıyla kutlamalar yapıyor.

Suriye Şam'daki zafer kutlamalarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

"SURİYELİLER BİZİ GÖRDÜKÇE TEŞEKKÜR ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Geçgel şu ifadeleri kullandı: "Bugün Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleşti. Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti. Kalın'ın ilk uğradığı yer Emevi Camii oldu. Bulunduğumuz meydanda da kutlamalar devam ediyor. Sık sık bu noktada da Suriyeliler bizi gördükçe teşekkür etmeye devam ediyor.

"BİNLERCE ARAÇ BU NOKTAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Hem Türkiye'ye hem de Başkan Erdoğan'a Suriye halkı teşekkür ediyor. Yediden 70'e herkes meydanları doldurmuş durumda. Çok sayıda kişi de kuzeyden bu noktaya gelmeye devam ediyor. Ellerinde yeni Suriye bayraklarıyla kutlamaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Meydanlar tıklım tıklım dolu. Hala şu anda da binlerce araç bu noktaya gelmeye devam ediyor. Bu noktada yoğun bir coşku var.

"SURİYELİLERİN HASRET KALDIKLARI MANZARAYDI"

Suriyeliler burada her noktada eğlenmeye ve özgürlüklerini kutlamaya devam ediyor. Suriyelilerin hasret kaldıkları manzaraydı. Bugün sadece burada değil caddeler ve sokaklar da tamamen dolmuştu. Hayatın normale dönmesi için bir taraftan çalışmalar devam ediyor. İş yerleri açıldı. İşletmeler bugün faaliyete geçti. Başkent Şam'da da coşkunun hakim olduğunu görebiliyorsunuz.

"BU COŞKU HALA MEYDANLARDA HAKİM"

Yıllarca Türkiye sınırında ve Suriye sınırında kamplarda yaşamışlardı. Türkiye'nin çeşitli yardım kuruluşlarıyla bugünlere kadar ulaşmıştı. Özgür topraklara kuzeyden güneye gelebiliyorlar. Memleketlerine evlerine topraklarına dönüyorlar. Bu coşku hala meydanlarda hakim.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.