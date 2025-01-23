A Haber’den tarihi röportaj! Suriye’nin yeni lideri El Şara’dan Türkiye mesajı

61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıllık kanlı Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye küllerinden yeniden doğuyor. Sınır komşumuzda yaşanan dramı ve sonrasında gelen zaferi tüm açıklığıyla ekrana taşıyan A Haber büyük bir gazetecilik başarısına daha imza attı.

DÜNYA TELEVİZYONLARINDAN BİR İLK

Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmet El Şara dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuştu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'a çok önemli ve çarpıcı açıklamalar yapan Ahmet El Şara "Suriye'de yeni dönem nasıl şekillenecek? DEAŞ'a karşı nasıl bir plan yapılıyor? Suriye'de tek bir ordu kurulabilir mi?" gibi önemli sorulara yanıt verdi.

AHMET EL ŞARA'NIN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Orhan Sali: Yeni bir yönetim var ve bu yeni yönetimle birlikte Suriye halkının bir beklentisi var. Ama henüz Suriye içerisinde bir bütünlük sağlanmış değil. Nasıl sağlayacaksınız bu bütünlüğü? YPG mesela halen Suriye merkezi yönetimine bağlanmış değil.

Çok az bir zaman oldu. Bildiğiniz gibi Şam rejimi çok sayıda insanı katletti. Son 15 yıl içinde örgütlenerek terör örgütleri Suriye'nin durumunu kullanmak istediler. Batı ülkeleri de bu bölünmeye destek oldu. Biz Şam'a girdiğimizde hiçbir grupta silah olmayacağını söyledik. PKK/YPG henüz bunu kabul etmedi. Onlarla konuşmayı düşündük ve orta bir yol bulmak istedik. Kürt halkına Esad döneminde haksızlıklar yapıldı. Kürt halkı için bizler için önemli bir gruptur biz onlarla aynı ortamda yaşamak istiyoruz. Ancak kan dökülsün istemiyoruz. Beklentileri eşit olmaksa biz onlara biz söz verdik.

Rüya Akkuş: Türkiye özellikle Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK ve YPG'nin kendilerini lağvetmesini istiyor. Silah bırakmasını istiyor. Silahı bırakmazsa buraya yönelik bir operasyon düzenleme planı var. Böylesi bir durumda destekler misiniz, tavrınız ne olur? Bununla birlikte özellikle Fırat nehrinin doğusunda ve batısında Türkiye'nin ciddi güvenlik endişeleri var. Bu güvenlik endişelerini gidermek için siz ne yapabilirsiniz?

"PKK'YA MÜSAADE ETMEYİZ"

Devlet kabul etmezse o silahları kullanamazlar. Silahlı gruplar Türkiye'de terör olayları düzenledi. Türkiye bize çok yardımcı oldu. O yüzden PKK'ya müsaade etmemiz söz konusu olamaz.

Orhan Sali: Mazlum Kobani geçtiğimiz günlerde bir televizyona çıktı ve dedi ki "Silah bırakmayacağız." Bu süreç içerisinde de bir şekilde de oradaki varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Bu durumda Suriye ikiye bölünmüş olmayacak mı?

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Arap aşiretleri ve Kürt kökenli aşiretler PKK'yı kabul etmiyor. Türkiye ile iş birliği yaparak götürüyoruz. Türkiye sınırlarını korumak için elimizden geleni yapacağız.

"TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEYEBİLİRİZ"

DEAŞ tüm çözüm önerilerini reddediyor. PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz.

"ERDOĞAN'I TARİH YAZACAK"

Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız. Erdoğan beni ilk tebrik edenlerden. Tarih belli değil ama Türkiye'ye gideceğiz.

SURİYELİLERE GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Suriyelilerin geri dönmesi gerekiyor. Mutlaka kendi ülkemize dönmelerini savunuyoruz. Onları tekrar karşılamaya ve Suriye'yi yenide imar etmeye hazırız.

Ayrıntılar geliyor...