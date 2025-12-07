CANLI | Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem | Şükrü Ersoy A Haber'de: Can kaybı var mı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.17'de gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Van'da gerçekleşen depreme ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ersoy depremin yüzeye yakın bölgede gerçekleştiğini ve yıkıcı bir depremin olmadığını belirterek "Sismik aktiviteler devam edebilir" dedi. AFAD tarafından ise saha çalışmaların sürdüğü ve can ya da hasar bilgisinin bulunmadığını belirtti.
GÖRÜR: ERCİŞ FAY ZONUNA YAKIN SIĞ BİR DEPREM
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Van'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür yaptığı açıklamasında sarsıntının sığ bir deprem olduğuna dikkat çekti.
Görür açıklamasında; "Van’ın Derebey köyü civarında 4,6 deprem oldu. Erciş Fay zonuna yakın, sığ bir deprem. Geçmiş olsun. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi." ifadelerini kullandı.
DEPREM UZMANI BİNGÖL SEGMENTİNE DİKKAT ÇEKTİ
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç, A Haber'de Van'daki 4.6'lık depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Oruç'un açıklamalarından satır başları...
"VAN GÖLÜ'NÜN DOĞU VE GÜNEYDOĞU KESİMİNDE ÇOK FAZLA DEFORME VAR"
Van Gölü Havzası'nın etrafındaki fayları görüyorsunuz. Zaten, özellikle Van Gölü'nün doğu ve güneydoğu kesiminin çok fazla deforma olduğunu biliyoruz biz. Orada bakın, büyük depremler daha çok o tarafta kümelenmişler. Bugünkü deprem, o bakınız şeyde KEF diye yazan, Karayazı-Erciş fayı ile TF ile işaretlediğimiz Van fayı arasında kalan bölgede oldu. Yani orası da oldukça deforma olan bir bölge. İkisinin arasındaki bölgeye bakınız lütfen. KEF'in hemen aşağısına inerseniz zaten Tuşba orada. Yani TF'nin hemen üstünde, yani KEF ile TF arasındaki bir bölgede.
"TARİHSEL DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİ SARSINTILAR OLDU"
Hem doğrultu atım mekanizmalı faylar var, hem TF ile gösterdiğimiz bindirme fayları var. Ve bakınız, yani aslında orası o kadar karmaşık bir rejim ki, yani Anadolu Levhası'nın en karmaşık bölgelerinden birisi, yani Doğu Anadolu Bloğu içerisinde kalan bir bölge Van Gölü Havzası. Bu blok, aslında şöyle ifade etmem gerekiyor. Ortalama 2 kilometreyi bulan dağların oluştuğu bir büyük deformasyon kuşağı Doğu Anadolu Bloğu'muz. Bu blok içerisinde aletsel dönemde, tarihsel dönemde gerçekten çok önemli depremler meydana geldi. 2011 yılındaki Van depremini hatırlarsanız, yine o güneydoğu kesimindeydi Van Gölü Havzası'nın. Ve orada yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, hepsine rahmet dileyerek ifade etmek isterim ki, 644 vatandaşımızı yitirmiştik o depremde. Yani bu deprem şimdi bu sefer akla başka bir şey getiriyor. Daha yıkıcı bir depreme sebep olacak bir öncü deprem olarak mı görmek lazım bunu? Tabii bu konuda sorular geldiği için, bunu kıymetli izleyenlerimiz de mutlaka merak ediyorlardır.
"ÖNCÜ DEPREM DEMEK İÇİN DİZİNİN TAMAMLANMASI LAZIM"
Böyle söyleyebilmem için deprem dizisinin tamamlanması lazım. Yani bu depremin artçıları meydana gelip sönümleniyorsa, ben bu 4.6 için ana şok tanımını yapabilirim. Ama 4.6'dan sonra, ne zaman olacağını bilmediğimiz veya ne büyüklükte olacağını bilmediğimiz, bundan daha büyük bir deprem meydana geldiğinde, o büyük depremin bu sefer artçıları oluştuğunda, dizinin tamamlandığını anlayacağız ve bu durumda 4.6'nın öncü olabileceğini söyleyeceğiz. Maalesef, günümüzde bir deprem meydana geldikten sonra ondan sonra oluşacak olan daha büyük bir ana şokun meydana gelip gelmeyeceği konusunu, bir depremin öncü şok olup olmayacağı konusunu söylememiz mümkün olmuyor.
Bu bölgenin ne kadar aktif fay hatlarına sahip olduğunu gösteren önemli bir harita. Yani biz burada, evet depremleri önceden belirleyemiyoruz ama bir bölgenin ne ölçüde tektonik olarak deforma olduğunu, ne ölçüde faylar ürettiğini ve bu fayların hem tarihsel hem de aletsel dönemdeki deprem üretme etkinliklerini iyi bildiğimiz için bu bölgeye özellikle dikkat çekmek durumunda kalıyoruz.
"YEDİSU SEGMENTİ YÜZLERCE YILDIR DEPREM ÜRETMİYOR"
En çok birikimin olduğu Yedisu segmenti üzerinde yüzlerce yıldır önemli bir sismik boşluk gözleniyor. Yedisu segmenti, Bingöl'ün hemen, yani Bingöl civarında Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun bir kolu, bir alt kolu olarak duran Yedisu segmenti, aktif bir fay olmasına rağmen uzun zamandır depremini üretmiyor. Başka hangi bölgelerde olabilir? Bakınız, aslında Marmara Denizi'nin tamamını biz sismik boşluk olarak değerlendirebiliriz. Yani orada daha henüz yıkıcı deprem meydana gelmedi. O bölgenin de aynı şekilde ifade etmemiz lazım. Tekirdağ kolu mesela bu açıdan son derece önemli.Doğu Anadolu Fayı için zaten 6 Şubat depremlerinde ve Hatay Defne depreminde, oradaki uzun zamandır suskun olan fay kollarının yıkıcı depremini ürettiğini ve sismik boşluğun artık kaybolduğunu biliyoruz. Ama Doğu Anadolu Fayı üzerinde başka deprem üretecek kollar var mı diye sorarsanız eğer, özellikle Karlıova'ya doğru olan segmente dikkat çekmek lazım. Bingöl-Karlıova'ya doğru olan segmente dikkat çekmek lazım.
"SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
AFAD tarafından Van'da meydana gelen 4.6'lık depremin ardından son bilgi paylaşıldı.
Açıklamada; "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. " ifadeleri yer aldı.
BÖLGEDEKİ SON DURUM NE?
A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgedeki son bilgileri aktardı...
Saatler 22.17'yi gösterdiği sırada Van'ın Tuşba ilçesi merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem kısa sürmesine rağmen şiddetli bir şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte hızlıca dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.
Depremin ardından ilk panik atlatıldıktan sonra birçok kişi evlerine geri dönerken, bazı vatandaşlar ise tedbir amaçlı dışarıda beklemeyi tercih etti. Depremin merkez üssü Tuşba olsa da, çevre ilçeler ve illerde de hissedildiği belirtildi. Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, yüzeye yakın olması nedeniyle daha şiddetli algılandı.
Şu anda Van Valiliği ve İl AFAD ekipleri sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor. Olası bir yıkım ya da yaralanma olup olmadığı detaylı şekilde inceleniyor. Ancak şu ana kadar Valilik, AFAD veya 112'ye herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Depremin gece saatlerinde yaşanması vatandaşların tedirginliğini artırsa da, bölgedeki ilk sakinleşme gözlemlenmiş durumda.
Ekiplerin saha taraması devam ederken, Van Valiliği'nin ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarılar doğrultusunda Van'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık yer yer sıfırın altına düşüyor. Bu nedenle kırsal bölgelerde hava oldukça soğuk.
Deprem anıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşların büyük bölümü ilk şoku atlattıktan sonra evlerine dönerken, bazıları soğuk havaya rağmen kısa süreli olarak dışarıda beklemeyi sürdürdü. Van'ın geçmişte büyük ve yıkıcı depremler yaşamış olması nedeniyle vatandaşların tedirginliği tamamen geçmiş değil.
Akalan son olarak, "Umarız artçı sarsıntılar yaşanmaz; vatandaşlarımız da tedirginliklerini attıktan sonra güvenle evlerine döner" ifadelerini kullandı.
ŞÜKRÜ ERSOY: 4,6'LIK DEPREMİN YIKICI OLMASI BEKLENMEZ
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Van'da gerçekleşen depreme ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Ersoy, ilk incelemelerde depremin merkez üssünün Erçek Gölü'nün kuzeyinde göründüğünü belirterek, "2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki yıkıcı depreme yakın bir bölge ancak biraz daha kuzeyde. Harita üzerinde baktığımızda depremin doğrudan bir fay hattının üzerinde gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu bölgede depremler genelde ters fay mekanizmasıyla, bir bloğun diğerinin üzerine binmesiyle oluşur" dedi.
"ZEMİNİN YUMUŞAK OLMASI DEPREMİN BÜYÜK HİSSEDİLMESİNE NEDEN OLABİLİR"
Depremin 5.7 kilometre derinlikte meydana gelmesinin, yüzeyde şiddetli hissedilmesine yol açtığını vurgulayan Ersoy, "Sığ depremler daha sert hissedilir. Ayrıca zeminin yumuşak olması, deprem dalgalarının yayılmasını artırarak etkisinin daha büyük hissedilmesine neden olabilir. Yani sadece büyüklük değil çevresel koşullar da etkilidir" ifadelerini kullandı.
2011 depreminin olduğu bölgede uzun süre büyük deprem beklenmediğini belirten Ersoy, Erçek Gölü'nün doğusunda ise sismik aktivitenin devam edebileceğini söyledi. Van Gölü'nün kuzeyindeki Muradiye ve Erciş bölgelerinin geçmişte yıkıcı depremler yaşadığına dikkat çekerek, "Bu depremi baz alarak büyük bir deprem beklemek bilimsel olarak doğru değil. Harita üzerinde büyük deprem üretebilecek bir fay görünmüyor" dedi.
"EVİNİZE GÜVENİYORSANIZ GİREBİLİRSİNİZ"
Vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunan Prof. Ersoy, evlere girilip girilemeyeceği konusunda kararın yetkililerce verilmesi gerektiğini belirtti. Ancak asıl önemli olanın, binaların depremler olmadan önce uzmanlara kontrol ettirilmesi olduğunu vurguladı:
"Evinize güveniyorsanız ve geçmişte uzmanlara gösterip sağlamlığından emin olduysanız tabii ki girebilirsiniz. Ama bu, deprem olduktan sonra sorulacak bir soru değil. Binalar güvenli zamanlarda denetlenmelidir."
Bölgedeki depremin Bingöl-Karlıova hattını veya Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki kritik Yedisu segmentini tetiklemeyeceğini vurgulayan Ersoy, bu bölgelerin zaten kendi potansiyeli nedeniyle risk taşıdığını söyledi.
Doğu Anadolu'nun çok sayıda aktif fay hattı içerdiğini hatırlatan Ersoy, Van ve çevresinin deprem tehlikesinin sürdüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"2011'deki deprem bölgenin tüm enerjisini boşaltmış değil. Doğu Anadolu'da zayıf yapı stoku ve zemin koşulları nedeniyle depremler daha yıkıcı olabiliyor. Ayrıca hayvancılığın yoğun olduğu bölgede ağılların yıkılması yüzlerce hayvanın telef olmasına yol açabiliyor. Bu nedenle yapıların mutlaka depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor."
VAN'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
DEPREM
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-12-07
Saat:22:17:30 TSİ
Enlem:38.80417 N
Boylam:43.52417 E
Derinlik:6.11 km
