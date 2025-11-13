İBB iddianamesinde hangi suçlamalar var? İmamoğlu’na yöneltilen 142 suçlama ne?

Ekran görüntüsü / A Haber

İTİRAFÇILAR VE SİYASİ TARTIŞMALAR

Dosyada hem "rüşvet verdim" diyen hem de "rüşvet aldım" diyen itirafçıların bulunması dikkat çekiyor. Daha önce CHP tarafından soruşturmanın "siyasi bir operasyon" olduğu ve "gizli tanıklara" dayandığı yönündeki iddiaların partinin üyesi olan ve en güvendikleri isimlerden biri olarak tanımlanan Ertan Yıldız'ın itirafçı olmasıyla sona erdi. İtirafçı olmasına rağmen Ertan Yıldız'ın hala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yerini koruyor.