İBB iddianamesinde hangi suçlamalar var? İmamoğlu’na yöneltilen 142 suçlama ne?

13 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 12:18
105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan İBB iddianamesi artık mahkemede. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Peki o suçlamalar neler? A Haber muhabiri Mehmet Karataş ayrıntıları anlattı.

İBB İDDİANAMESİ MAHKEMEDE!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede, 142 ayrı eylemden dolayı 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamenin temelini, İmamoğlu'nun "örgüt lideri" olduğu suçlaması oluşturuyor ve "yüzyılın vurgunu" olarak nitelendiriliyor. Hem rüşvet verdiğini hem de aldığını itiraf eden kişilerin bulunduğu dosyada, suçlamaların 2014 yılına, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine kadar uzandığı belirtildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÖRGÜT ŞEMASI VE KİLİT İSİMLER

İddianameye göre, Ekrem İmamoğlu "örgüt lideri" olarak yer alıyor. Örgüt yöneticileri arasında ise şu isimler ve rolleri bulunuyor:

- Murat Ongun: İhalelerin teslim edileceği isimleri belirleyen kişi.

- Fatih Keleş: Rüşvet ağının başı.

- Ertan Yıldız: Maliyeden sorumlu ve ihalelerin verileceği isimleri belirleyen kişi.

- Murat Gülibrahimoğlu: Rüşvet ağının başı.

- Adem Soytekin: İhalelerin teslim edileceği isimleri belirleyen aracı.

Ayrıca, casusluk soruşturmasından tutuklanmış ve Mossad dahil yurt dışı istihbarat birimleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin de "yurt dışı ağının başı" olarak örgüt içinde yer aldığı ve İstanbulluların verilerini kopyaladığı öne sürüldü.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İDDİANAMEDEKİ İLK EYLEM: 11. MAHALLE RÜŞVETİ

İddianamenin birinci eylemi olarak, 2015 yılında Beylikdüzü'nde gerçekleştiği iddia edilen "11. Mahalle Rüşvet Olayı" anlatıldı. Buna göre, bir konut projesindeki dairelerin dükkana çevrilmesi için imar değişikliği talep edildi. Bu değişiklik karşılığında belediyenin rüşvet istedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GÜL İNŞAAT DEVREDE

Dosyada, rüşveti alanlar olarak dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmar Yardımcısı Mehmet Murat Çalık ve aracı olarak Adem Soytekin gösterildi. Rüşveti verdiğini itiraf eden müteahhit Uğur Güngör ile Gül İnşaat'ın sahipleri Zafer Gül ve Ali Gül ise rüşveti veren taraf olarak yer aldı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HANGİ RÜŞVETLER ALINDI?

İddiaya göre, bu imar değişikliği karşılığında 6 milyon TL nakit para ve 13 lüks daire, aracı Adem Soytekin'e devredildi. Bu rüşvetin toplam değerinin 10 milyon TL olduğu belirtilidi. Delil olarak ise itirafçı Uğur Güngör'ün ifadesi, tapu senetleri, çekler, HTS kayıtları ve MASAK raporları gösterildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İTİRAFÇILAR VE SİYASİ TARTIŞMALAR

Dosyada hem "rüşvet verdim" diyen hem de "rüşvet aldım" diyen itirafçıların bulunması dikkat çekiyor. Daha önce CHP tarafından soruşturmanın "siyasi bir operasyon" olduğu ve "gizli tanıklara" dayandığı yönündeki iddiaların partinin üyesi olan ve en güvendikleri isimlerden biri olarak tanımlanan Ertan Yıldız'ın itirafçı olmasıyla sona erdi. İtirafçı olmasına rağmen Ertan Yıldız'ın hala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yerini koruyor.

