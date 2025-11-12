İmamoğlu suç örgütü para almak için böyle kandırmış: Şimdi kaşıkla ver ileride kepçeyle al
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede örgütün ana gelir kaynaklarını amaç dışı kullanıldığı tespit edildi. Tanık ifadelerine göre örgüt üyeleri, yardım istedikleri kişilere “Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun” ve “Şimdi kaşıkla ver, ileride kepçeyle alırsın” gibi ifadelerle telkinde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün üç ana gelir kaynağının Boğaziçi İmar Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen ruhsat ve tadilat işlemleri, hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler ve raylı sistem projeleri için alınan yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılmasıyla sağlanan fonlar olduğu belirtildi.
PARAVAN ŞİRKETLERLE MİLYARLARCA LİRALIK İHALE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt faaliyetleri kapsamında bazı paravan şirketler aracılığıyla milyarlarca lira tutarında ihaleler alındığı, bazı kişilerin 2019 öncesinde vasıfsız işlerde çalışırken, belediye bağlantılı ihalelerde yüklenici konumuna geldiği bildirildi.
"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İÇİN KAYNAK OLUŞTURMAK İSTİYORDU"
Bu yolla elde edilen paraların örgüt içinde "sistem" diye tabir edilen havuza aktarıldığı, örgüt üyelerinin hem şahsi zenginleşme sağladıkları hem de bu gelirlerin siyasi amaçlarla, özellikle de İmamoğlu'nun "ileride gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri" için kaynak oluşturmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
"ŞİMDİ KAŞIKLA VERİP İLERİDE KEPÇEYLE ALIRSIN"
İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, örgüt üyelerinin "geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun", "şimdi verme vakti", "şimdi kaşıkla vereceksin, ileride kepçeyle alırsın" şeklindeki ifadelerle, maddi yardım istedikleri kişileri bu cümlelerle ikna ettiği kaydedildi.
PARTİ İÇİ HAKİMİYET VE İNSAN KAYNAĞININ DA PEŞİNDEYDİ
Örgütün amacının sadece maddi menfaat elde etmek olmadığı vurgulanan iddianamede, İmamoğlu'nun siyasi hedefleri doğrultusunda parti içi hakimiyet kurmak ve ileride Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik finansal ve insan kaynağı sağlamak olduğu belirtildi.
İddianamede, para sayma görüntülerinde yer alan balyalar halindeki paraların, İmamoğlu'nun talimatı ile ilçe belediyelerinden temin edildiği, paraların koordinasyonunun ise örgüt yöneticilerinden Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sağlandığı bildirildi.
İMAR, İSKAN VE RUHSAT USULSÜZLÜKLERİ
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler yaptığı, belediyenin ihtiyaçları gerekçesiyle "yardım" adı altında inşaat sahiplerinden para talep edildiği, bu paraların örgüt yöneticileri aracılığıyla "sisteme" dahil edildiği kaydedildi.
İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde de benzer uygulamaların sürdüğü aktarılan iddianamede, imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler ile örgüt gelirlerinin artırıldığı ifade edildi.
İddianamede, örgütün üç önemli gelir kaynağından birinin Boğaziçi İmar Müdürlüğü üzerinden yürütülen ruhsatlandırma ve tadilat işlemleri olduğu, bir diğer kaynağın ise hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler olduğu belirtildi.
YURT DIŞINDAN ALINAN METRO KREDİLERİNİ DE FONA AKTARMIŞLAR
Üçüncü büyük kaynağın ise raylı sistem projeleri için temin edilen yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılması olduğu aktarılan iddianamede, bu kredilerden sağlanan fonların örgüte ciddi maddi katkı sağladığı tespitine yer verildi.
İddianamede, örgütün, hem belediye kaynaklarını hem de siyasi gücü kullanarak sistematik biçimde gelir ve nüfuz sağladığı kaydedildi.
