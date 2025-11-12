Adrese teslim ihaleler İmamoğlu iddianamesinde! Çelik kasalardaki paralar "sistem"e aktarılmış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede CHP'li İBB'nin kasasına girmesi gereken paraların Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu "sistem" isimli yapıya aktarıldığı ortaya çıktı. Ayrıca iddianamede, ihalelerde ayrıca "muhammen bedelin" olması gerekenden eksik hesaplandığı ve bundan dolayı İBB kasasına girecek paranın önüne geçildiği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla örgüt yöneticisi Murat Ongun tarafından "sistem" isimli yapının finansal açıdan desteklenmesi, örgütün plan ve hedeflerine rahatça ulaşılabilmesi için adrese teslim ihale süreçlerinin yapıldığı belirtildi.
İddianamede, ihale süreçleri için bilirkişi, vergi ve MASAK raporları, tanık beyanları, HTS-baz verileri, kolluk araştırma tutanakları ve bir kısım şüphelilerin itiraf mahiyetindeki beyanları delil olarak gösterildi.
Bu kapsamda, 2019'da seçimlerin kazanılmasının ardından yönetime gelen yeni ekibin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) havuzunda kayıtlı olan reklam şirketlerinden resmi ve gayriresmi para talep ettiği anlatılan iddianamede, bazı şirketlerden bu paraların "tasarım bedeli", "grafik bedeli" ile "drone bedeli" gibi ibarelerle fatura kesilip sözleşme yapılıp alınarak yasal olmasının amaçlandığı belirtildi.
Bu kapsamda, para vermeyen reklam şirketlerine ise gerekli izinlerin zamanında verilmediği, bu süreçte bu şirketler tarafından reklam panolarına asılan ilanların ise zabıtalar tarafından söküldüğü aktarılan iddianamede, şirketlerin para vermeye zorlandığı kaydedildi.
İddianamede, önceden İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü uhdesinde olan reklam ihalesi işlerinin, yeni yönetim tarafından Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden yürütülmeye başlandığına değinildi.
İBB'nin kentteki çeşitli reklam alanlarıyla ilgili yaptığı ihalelerde, kasıtlı olarak pratikte hiçbir faydası olmayan bazı şartların idari şartnamede yer aldığı belirtilen iddianamede, bu yüzden ihalelerde rekabet ortamının oluşmadığı, bunun sonucunda da ihaleye sadece İBB iştirak şirketi Kültür AŞ veya Medya AŞ'nin girebildiği ve ihaleyi doğrudan aldığı vurgulandı.
İddianamede, ihalenin iştirak şirketi tarafından alınmasının amacının, iştirak şirketlerine tanınan serbestlikten faydalanılarak davet usulü ile alt ihale yapabilmesi olduğu anlatılarak, bu yolla önceden ayarlanan suç örgütüne müzahir firmalara ihalelerin verilerek haksız kazanç sağlandığı vurgulandı.
EKSİK HESAPLANAN MUHAMMEN BEDELLE İBB KASASINA GİRECEK PARANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Alt ihalelerin şartnamelerinde de bazı reklam alanlarının sayısının az ve boyutlarının küçük olduğu, ihaleyi alan reklam şirketlerinin daha fazla reklam alanı kullandığı ve daha büyük boyutlu reklam alanları yaptığı ifade edilen iddianamede, bu kapsamda da haksız kazanç sağladığını, İBB'nin ise görevi gerektirmesine rağmen bu duruma müdahale etmediği kaydedildi.
İddianamede, ihalelerde ayrıca "muhammen bedelin" olması gerekenden eksik hesaplandığı ve bundan dolayı İBB kasasına girecek paranın önüne geçilerek alt kiralama ihalesini kazanacağı önceden belirlenen firmanın daha fazla gelir elde etmesinin sağlandığı kaydedildi.
Kültür AŞ ve Medya AŞ'den ihale alan reklam şirketlerinin bazılarının yeni kurulan şirketler olduğu anlatılan iddianamede, resmiyette bu şirketlerin sahiplerinin başkaları gözüktüğü ama örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu, örgüt yöneticileri Murat Ongun ve Ertan Yıldız ile bağlantılı şirketler olduğu ifade edildi.
ÇELİK KASALARDA MUHAFAZA EDİLEN PARALAR İHTİYAÇ HALİNDE "SİSTEM"E AKTARILDI
Reklam ihaleleri işinden gelen gayriresmi paraların, nakit olarak veya döviz bürosunda dolara çevrildikten sonra örgüt üyesi Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'ndeki ofisine götürülüp çelik kasalarda muhafaza edildiği belirtilen iddianamede, sisteme para ihtiyacı olduğunda paraların buradan temin edildiği öne sürüldü.
Bunlardan dolayı "ihalelere fesat karıştırıldığı" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarının işlendiği anlatılan iddianamede, örgüt elebaşısı şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinden şüpheliler Murat Ongun ve Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu ihalelerle ilgili yetkili olan kişilerin ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.
