Adrese teslim ihaleler İmamoğlu iddianamesinde! Çelik kasalardaki paralar "sistem"e aktarılmış

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İddianamede, önceden İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü uhdesinde olan reklam ihalesi işlerinin, yeni yönetim tarafından Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden yürütülmeye başlandığına değinildi.

İBB'nin kentteki çeşitli reklam alanlarıyla ilgili yaptığı ihalelerde, kasıtlı olarak pratikte hiçbir faydası olmayan bazı şartların idari şartnamede yer aldığı belirtilen iddianamede, bu yüzden ihalelerde rekabet ortamının oluşmadığı, bunun sonucunda da ihaleye sadece İBB iştirak şirketi Kültür AŞ veya Medya AŞ'nin girebildiği ve ihaleyi doğrudan aldığı vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu suç örgütünün şeması (A Haber arşiv)

İddianamede, ihalenin iştirak şirketi tarafından alınmasının amacının, iştirak şirketlerine tanınan serbestlikten faydalanılarak davet usulü ile alt ihale yapabilmesi olduğu anlatılarak, bu yolla önceden ayarlanan suç örgütüne müzahir firmalara ihalelerin verilerek haksız kazanç sağlandığı vurgulandı.

EKSİK HESAPLANAN MUHAMMEN BEDELLE İBB KASASINA GİRECEK PARANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Alt ihalelerin şartnamelerinde de bazı reklam alanlarının sayısının az ve boyutlarının küçük olduğu, ihaleyi alan reklam şirketlerinin daha fazla reklam alanı kullandığı ve daha büyük boyutlu reklam alanları yaptığı ifade edilen iddianamede, bu kapsamda da haksız kazanç sağladığını, İBB'nin ise görevi gerektirmesine rağmen bu duruma müdahale etmediği kaydedildi.