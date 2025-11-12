İBB'nin ihaleleriyle Ekrem İmamoğlu'nun örgüt sistemini fonlamışlar! Yolsuzluk çarkı tek tek deşifre oluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik iddianame kamuoyu ile paylaşılırken, iddianamede çarpıcı detaylar da yer aldı. Bunlardan biri de reklam ihaleleri ile örgütün sistemine fon sağlandığını ortaya koydu. Buna göre Murat Ongun'un yönlendirmesi ile örgüt sistemine yüz milyonlarca lira aktığı belirlenirken, kamu zararının 490 milyon 996 bin 653 lira artı KDV olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan reklam ana ve alt kiralama ihalelerinin suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve suç örgütünün yöneticisi konumunda bulunan Murat Ongun'un yönlendirmesiyle organize edildiği ve örgüt için kullanılmak üzere "sistem"e aktarıldığı belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, kamu zararına sebep olan bazı ihalelere ilişkin tespitlere yer verildi.



İddianamede, "ihaleye fesat karıştırma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarını içeren 61'inci eylemde, kamu zararının 490 milyon 996 bin 653 lira artı KDV olduğu belirtildi.



İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan 2 bin raket tipi ile 400 megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi kapsamında yapılan ihalenin ilanında ve şartnamesinde, işin niteliği ile miktarının tam olarak belirtilmediği kaydedilen iddianamede, bu hususun açıkça belirtilmesi halinde ihaleye katılım sağlayacak firmalar nezdinde bir artış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu ancak açıkça belirtilmemesi nedeniyle suça konu ana ihaleye daha fazla isteklinin girmesinin kasıtlı olarak engellendiği ifade edildi.

İBB ihaleleri aracılığı ile Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütüne fon sağlandığı iddianamede yer aldı. (A Haber arşiv)



İddianamede, ana ihaleye daha fazla isteklinin teklif vermesi engellenerek, ana ihalenin Kültür AŞ üzerinde kalmasının hedeflendiği, suça konu ihaleye sadece İBB'nin iştirak şirketi olan Kültür AŞ tarafından teklif verildiği belirtilerek, şu tespitlere yer verildi: "Gerek Kültür AŞ ile iş yapan gerek Kültür AŞ'de görevli olmaları hasebiyle burada çalışan tanık ve şüphelilerin beyanları incelendiğinde ise suça konu ana ihalenin şartnamesine konan ve pratikte faydası olmamasına rağmen katılımı sınırlayan hükümlerin, ihale ilan başlığının detay içermeden yayınlanmasının, aslında şüpheli Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün plan ve organizasyonu dahilinde oluşturulan bir kurgunun ürünüdür. Ulaşılmak istenilen amaç, ihalenin Kültür AŞ nezdinde kalması sağlanarak, akabinde yönetmelik gereği Kültür AŞ'ye tanınan serbestiden faydalanıp, davet usulü ile istenilen firmaların ihaleye davet edilmeleriyle muvazaalı yan tekliflerde almak suretiyle alt kiralama ihalelerinin suç örgütüne müzahir firmaların uhdesinde bırakılmasıdır. Görüldüğü üzere, elde edilecek gelirlerin bu firmalar tarafından suç örgütü içerisinde kurulan 'sistem' isimli yapıya aktarılarak, örgütün planları doğrultusunda amacına ulaşılabilmesini sağlamak hedef olarak belirlenmiştir."



Ana ihalenin suç örgütü tarafından organize edilerek Kültür AŞ nezdinde bırakıldıktan sonra üç kışıma ayrıldığı belirtilen iddianamede, bu alt kiralama ihalelerini kazanan Panoffect Medya AŞ, BVA Reklam ve Danışmanlık AŞ ile Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi isimli her üç şirket yetkililerinin buradan elde ettiği haksız kazançları örgüt içerisinde kurulan "sistem" isimli yapıya aktardıkları ifade edildi.



İddianamede, ana ihalenin ve ona bağlı olarak yapılan üç alt kiralama ihalelerinin, Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün plan ve organizasyonu dahilinde yapıldığı, ihalelerin aslında hileli bir şekilde organize edilerek, örgütün maddi açıdan desteklenmesi için kullanılan bir araç olduğu ve buradan elde edilen gelirlerin bir kısmının İmamoğlu ile yöneticilerine nakit ve elden teslim edildiği, şüphelilerin bu hileli hareketleri ile kamu zararına sebep olduklarının tespit edildiği kaydedildi.