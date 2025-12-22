2026 ocak maaş artışları için kritik veriler masada! Memur ve emekli zammı ne olacak?
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek. TÜİK’in açıklayacağı yıl sonu enflasyon oranı, toplu sözleşme farklarıyla birlikte maaş artışlarında belirleyici rol oynayacak. Gözler, kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünü doğrudan etkileyecek nihai zam oranına çevrildi.
Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu verilerle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı. Maaşların ne kadar artacağını merak eden vatandaşların gündeminde tek bir soru var: "Zam oranı nasıl oluşacak?" İşte memur ve emekli maaşı zammına dair güncel hesaplamalar...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; kasımda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.
Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.
Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla, mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.
En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur emeklileri için bu oran toplu sözleşme farkıyla değişiklik gösteriyor. Gündemin en dikkat çeken başlığı ise: 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak?
Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.
Böylece, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.
