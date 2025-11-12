İmamoğlu'nun "tedbir" talimatı iddianamede! Avukatı Pehlivan "suç delillerinin" temizlenmesi için uyarmış
Ekrem İmamoğlu’na yönelik hazırlanan ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Çarpıcı detaylar yer aldığı iddianamede yer verilen Adem Soytekin’in ifadesinde "Ekrem İmamoğlu bana ‘tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, emanet etmen gereken para belge varsa Turan Taşkın Özer'e emanet ver’ dedi" şeklinde konuştuğu yer aldı. Ayrıca İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın örgüte operasyon yapılmadan önce örgüt yöneticileri ve üyelerine suç delillerini gizlemesi için uyarılar yaptığı kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik hazırlanan 'yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.
İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan ve örgüt içerisinde hukuk biriminden sorumlu olduğu belirtilen Mehmet Pehlivan'ın, örgüte operasyon yapılmadan önce örgüt yöneticileri ve üyelerine suç delillerini gizlemesi için uyarılar yaptığı kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. İddianameye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
"MEHMET PEHLİVAN SUÇ DELİLLERİNİN GİZLENMESİ İÇİN UYARILAR YAPILDI"
İddianamede, örgüte yönelik 19 Mart günü yapılan operasyondan önce Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, şüpheli Mehmet Pehlivan tarafından organize edilen, örgüt yöneticisi ve üyelerinin katıldığı toplantılarda telefonlarının toplanıldığı, dijital kayıt yapılması engellendiği, bu şekilde mahremiyet kurallarına riayet edildiği belirtildi.
MEHMET PEHLİVAN OPERASYONDAN ÖNCE BİZZAT UYARMIŞ!
Toplantılarda örgütün çözülmemesi için Mehmet Pehlivan tarafından planlar yapıldığı da belirtilerek, "Operasyon tarihinden kısa süre önce bazı örgüt mensupları evlerinde bulunan nakit paraların ve belgelerin olup olmadığı araştırmış, bir kısım örgüt üyelerinin evinde çok miktarda nakit bulunduğunu, bir kısım örgüt üyelerinin de belgelerin evde olduğunu ifade etmesi üzerine şüpheli Mehmet Pehlivan tarafından örgüt yöneticileri ve üyelerinin suç delillerini gizlemesi için uyarılar yapılmıştır. Operasyon olması durumunda gözaltına alınabilecek örgüt yöneticisi ve üyelerinin emniyet ve savcılık ifadelerine şüphelileri kontrol altında tutmak için hangi avukatların gireceği, örgüt hiyerarşisinin tespit edilmemesi için ifadelerde örgüt yöneticileri ve örgüt üyeleri hakkında hangi cümlelerin kurulacağı örgüt üyelerinin 'operasyon siyasidir' şeklinde cevaplamasını söylemiştir. Örgüt liderinin talimatı ve yönlendirmesi ile yine bu toplantılarda tutuklananlara maddi destek verileceği yönünde vaatlerde bulunmuş, kendi güvenmediği örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize etmiş ve kaçmaları için talimatlar vermiştir" ifadelerine yer verildi.
"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAMALARI DURUMUNDA MAKAMLAR VERİLECEĞİNİ VAAT ETTİ"
Mehmet Pehlivan'ın örgütün hukuk biriminden sorumlu olduğu da belirtilen iddianamede "Tutuklanan örgüt üyelerinin ailelerine 'her şey kontrolümüzde, avukat gönderiyoruz' şeklinde beyanlarda bulunarak örgüt mensuplarının cezaevinde çözülmesinin önüne geçmek ve ifade vermemeleri için baskı kurulduğu, birçok örgüt üyesine etkin pişmanlıktan faydalanmamaları durumunda milletvekilliği, belediye başkanlığı ve çeşitli kurum müdürlükleri gibi makamlar verileceğini vaat ettiği anlaşılmıştır" cümleleri aktarıldı.
SİSTEMDEKİ TÜM AKTÖRLER UYARILDIĞI İÇİN PARA BULUNAMADI
Dosyanın şüphelilerinden itirafçı Adem Soytekin'in ifadesine de iddianamede yer verildi. Soytekin, operasyon yapılacağına dair duyumun çok önceden bilindiğini ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere avukat Mehmet Pehlivan tarafından sistemdeki tüm aktörler uyarıldığı için operasyon esnasında nakit para bulunamadığını belirtti.
"İMAMOĞLU BANA 'TEDBİRİNİ AL OPERASYON YAPILACAK' DEDİ"
İddianamedeki ifadesinde Adem Soytekin, "Operasyon öncesinde nakit paranın Fatih Keleş'ten alındığını, Ekrem İmamoğlu'na bağlı dokunulmazlığı olan milletvekillerine devredildiğini biliyorum. Bunu bilmemin en büyük sebeplerinden birisi operasyondan önce fiziki takipte de bana sorulan Ekrem İmamoğlu'yla başkanlık konutunda yapmış olduğum görüşmede Ekrem İmamoğlu bana 'tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer'e emanet ver' demiştir. Bu görüşme esnasında Avukat Mehmet Pehlivan da yanımızdaydı. Bu süreçlerin birçoğunu bu avukat organize etmiştir. Dokunulmazlığı olduğu için de Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır. Halihazırda söz konusu dosya kapsamında 130-140 avukat finanse edilmektedir. Bu avukatların aylık ortalama maliyeti 1 milyon dolardan aşağı değil, bunun finansmanı böyle bir para olmasa nasıl karşılanacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Herkes dalıp gidiyor ama kimse bilmiyor! O dalgınlığın ardındaki sır ne?
- Oysa herkes zararlı sanırdı! Sabah kahvesi görünmez bir kahraman mı? Kalp üzerindeki şaşırtıcı etkisi
- İSTANBUL’DA 10 SAATLİK KESİNTİ! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gülümsemenizin arkasındaki bilim! Ağız bakterilerinin mutluluk üzerindeki etkisi ne?
- Lezzet tuzağı mı şifa kaynağı mı? Bir porsiyonu bile önemli: Hurma hakkında bilmeniz gerekenler
- 2026 MEB TATİL TAKVİMİ | Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte başlayacak?
- Sinemalarda halk günü ne zaman? Halk günü sinema biletleri ne kadar?
- Kişilik testi: Timsah mı tekne mi? 3 saniyede burcunun gizli özelliklerini öğren
- Sadece bir lokma bile yeter! Gizli kilo sebebi: Bu saatten sonra ağzınıza bir şey koymayın
- Emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor? Emlak vergileri düşecek mi, ödemeler ne zaman?
- Kalbiniz size teşekkür edecek! Sadece 15 dakika yetiyor: Düzenli yapılan bu alışkanlık ömrü uzatıyor
- Uzman Çavuşlar Günü 2025 ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 12 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir?