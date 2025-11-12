İmamoğlu'nun "tedbir" talimatı iddianamede! Avukatı Pehlivan "suç delillerinin" temizlenmesi için uyarmış

Fotoğraf-AA Arşiv

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan ve örgüt içerisinde hukuk biriminden sorumlu olduğu belirtilen Mehmet Pehlivan'ın, örgüte operasyon yapılmadan önce örgüt yöneticileri ve üyelerine suç delillerini gizlemesi için uyarılar yaptığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. İddianameye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

"MEHMET PEHLİVAN SUÇ DELİLLERİNİN GİZLENMESİ İÇİN UYARILAR YAPILDI"

İddianamede, örgüte yönelik 19 Mart günü yapılan operasyondan önce Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, şüpheli Mehmet Pehlivan tarafından organize edilen, örgüt yöneticisi ve üyelerinin katıldığı toplantılarda telefonlarının toplanıldığı, dijital kayıt yapılması engellendiği, bu şekilde mahremiyet kurallarına riayet edildiği belirtildi.