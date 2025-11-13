Boğaz’da milyarlık rüşvet çarkı! İmamoğlu Suç Örgütü’nün yöntemleri iddianamede belgeleriyle ortaya konuldu

Murat Çalık (AHABER)

İMAMOĞLU'NUN RÜŞVET TALİMATI ÇALIK'IN CEBİNDEN ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın dijital materyallerinin incelenmesine de yer verildi.

'150 MİLYON TOPLAYIN'

Çalık'ın WhatsApp'ına 542 Hünkar Akdağ 542 isimli bir kişiden, "Aylardır beni rahatsız edenler var, naylon faturanızdan dolayı ben çok rahatsız oldum. Herkes yaptığı işin bedelini istiyor, yazdığı dilekçenin, yazdığı makalenin bir zahmet ödeyin" mesajı geldiği belirtildi.

Çalık'ın cep telefonundaki ses kayıtlarında, "Ya Ekrem İmamoğlu, Serdal'ı, Murat'ı bu 100 milyon 150 milyon toplayın diye görevlendirmiş", "Senden 10 milyon mu istedi o proje için?" ve "Şu an benden elektrik direklerinden 10 milyon istiyor adam", "Abi Avrupa yakasında 20 milyon istiyor adamlar, 20 değil 15 vermeye razı Avrupa yakasına koysan" ve "Şey mi medya pano mu 15.." ifadeleri yer aldığı anlatıldı. Savcılık bu kayıtların, reklam ihaleleri ile alakalı usulsüz maddi menfaatlere konu olabileceği değerlendirmesinde bulundu.