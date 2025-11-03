Casusluk gölgesinde şüpheli ölüm! Seher Alaçam öldü mü, öldürüldü mü?

03 Kasım 2025, Pazartesi
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Alaçam'ın ölümü gizemini koruyor. Casusluk soruşturmasında tutuklanan Hüseyin Gün ile sır bağlantıları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki Seher Alaçam öldü mü, öldürüldü mü? Seher Alaçam'ın Hüseyin Gün ile bağlantısı ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı.

SEHER ALAÇAM'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fotoğrafta yer alan Seher Alaçam'ın 2022 yılındaki ölümü, casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün ile olan sır bağlantılarının ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Üç yıl önce boğulduğuna dair rapor olmasına rağmen, ölümün cinayet olabileceği şüpheleri artıyor.

Bu şüphelerin temelinde, Alaçam'ın bağlantılı olduğu Hüseyin Gün'ün kimliği yatıyor. Gün, Türkiye'nin son dönemdeki en büyük casusluk ağlarından birinin merkezinde yer alıyor. Başta MOSSAD olmak üzere İngiliz ve Amerikan dış istihbarat servisleriyle bağlantıları olan Gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm verileri yurt dışına aktardığı şüphesiyle tutuklandı.

İşte bu soruşturmayı derinleştiren en kritik bilgi, Hüseyin Gün'ün, Seher Alaçam'ın öldüğü gün onun yanında olması. Bu durum, Alaçam'ın ölümünü "casusluğun gölgesindeki sır ölüm" haline getiriyor.

HAVUZDA GELEN ŞÜPHELİ ÖLÜM

Seher Alaçam, 2022 yılında Sarıyer'deki villasının önündeki havuzda ölü bulundu. Ancak Alaçam'ın mevcut sağlık durumu nedeniyle havuza girmesi doktorları tarafından yasaklanmıştı. Sağlığının elvermemesine rağmen neden havuza girdiği ve o gün yanında olan Hüseyin Gün'ün rolü, soruşturmanın en önemli odak noktalarını oluşturuyor.

KİLİT İSİM: HERKESİ TANIŞTIRAN SEHER ALAÇAM

Uluslararası bir reklam ajansını yöneten Seher Alaçam, maddi durumu oldukça iyi olan, tanınmış bir isimdi. Ancak asıl kilit rolü, Hüseyin Gün'ü siyaset ve medya dünyasından önemli isimlerle tanıştırmasıydı.

Hüseyin Gün, ifadesinde Seher Alaçam'ı "manevi annem" olarak tanımlıyor. Bu yakınlık, aralarında sıradan bir tanışıklığın ötesinde, derin bir güven ilişkisi olduğunu gösteriyor. Gün'ün Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan gibi isimlerle tanışmasını sağlayan kişinin Seher Alaçam olduğu belirtiliyor. Gün, normal şartlarda bu kişilerle hiçbir iletişimi olmadığını, aradaki kilit ismin Alaçam olduğunu ifade ediyor.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Soruşturma, bir dizi kritik sorunun cevabını arıyor:

- Hüseyin Gün ve Seher Alaçam'ın tanışıklığı tam olarak nasıl ve ne zaman başladı?

- Maddi durumu çok iyi olan Alaçam'dan, Hüseyin Gün borç para aldı mı? Aralarındaki ilişkinin temelinde bir menfaat ilişkisi var mıydı?

- Seher Alaçam, Hüseyin Gün'ün dış istihbaratla olan bağlantılarından ne derece haberdardı? Yapılan görüşmelerde nasıl bir rol oynuyordu?

İHBARI OĞLU YAPTI, KÖRDÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Bu karmaşık ağı ve şüpheli ölümü aydınlatan sürecin başlamasını sağlayan ise Seher Alaçam'ın oğlu Umut Alaçam'ın yaptığı ihbar oldu. Oğlunun, Hüseyin Gün'ün dış bağlantıları ve casusluk faaliyetlerine dair bilgi sahibi olması, annesi Seher Alaçam'ın da bu ağın içinde ne kadar bilgi sahibi olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Öte yandan, Hüseyin Gün ve İBB yetkilileri arasındaki ilişkinin basit bir reklam danışmanlığından ibaret olmadığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Wickr gibi kriptolu uygulamalar üzerinden haberleşmeleri, gizli görüşmeler yapmaları ve en önemlisi, bir reklam danışmanına belediyenin tüm verilerinin teslim edilmesi, olayın casusluk boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Seher Alaçam'ın ölümünün bir kaza mı yoksa karmaşık bir casusluk ağını susturmak için işlenmiş bir cinayet mi olduğunu aydınlatmaya çalışıyor.

