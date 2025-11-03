Casusluk gölgesinde şüpheli ölüm! Seher Alaçam öldü mü, öldürüldü mü?

Ekran görüntüsü / A Haber

İHBARI OĞLU YAPTI, KÖRDÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Bu karmaşık ağı ve şüpheli ölümü aydınlatan sürecin başlamasını sağlayan ise Seher Alaçam'ın oğlu Umut Alaçam'ın yaptığı ihbar oldu. Oğlunun, Hüseyin Gün'ün dış bağlantıları ve casusluk faaliyetlerine dair bilgi sahibi olması, annesi Seher Alaçam'ın da bu ağın içinde ne kadar bilgi sahibi olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Öte yandan, Hüseyin Gün ve İBB yetkilileri arasındaki ilişkinin basit bir reklam danışmanlığından ibaret olmadığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Wickr gibi kriptolu uygulamalar üzerinden haberleşmeleri, gizli görüşmeler yapmaları ve en önemlisi, bir reklam danışmanına belediyenin tüm verilerinin teslim edilmesi, olayın casusluk boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Seher Alaçam'ın ölümünün bir kaza mı yoksa karmaşık bir casusluk ağını susturmak için işlenmiş bir cinayet mi olduğunu aydınlatmaya çalışıyor.