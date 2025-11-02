Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Ajan Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın 5 kez yüz yüze görüştüğü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Melih Geçek ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan başlatılan soruşturmada sürerken yeni gelişmeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre casusluk suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın, İngiliz ve Amerikan istihbaratıyla ilişkisi belgelenen ve "Yüz yüze görüşmedik. Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum" dediği Hüseyin Gün ile 2019 yılındaki yerel seçimlerinde 5 kez görüştüğü ortaya çıktı.

HÜSEYİN GÜN İLE BAĞLANTISINI İNKAR ETMİŞTİ

Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da casusluk suçundan tutuklandı ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edildi. Hüseyin Gün'ün, dijital materyallerin incelenmesinin ardından Necati Özkan'la görüşmeleri tespit edildi.

İngiliz istihbaratı MI6 ve ABD gizli servisi CIA ile bağlantısı tespit edilen Hüseyin Gün, casusluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmış ve verdiği ifadesinde açıkça İmamoğlu'nun seçim direktörü Necati Özkan ile Wirck uygulaması üzerinden yazışmalarını kabul etmişti.

Necati Özkan ise soruşturmada yöneltilen mesajlara ilişkin çelişkili ifadeler vermiş casus Hüseyin Gün ile ilişkisini reddederek "Wirck uygulamasını hayatım boyunca hiç kullanmadım. 'Bluestar81-Necati' isimli kullanıcı ben değilim. Hüseyin Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum." demişti.