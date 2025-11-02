Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Ajan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın 5 kez yüz yüze görüştüğü ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan casusluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir bilgi daha ortaya çıkıyor. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim direktörlüğünü yapan Necati Özkan'ın, casus Hüseyin Gün ile görüşmediğini ileri sürmesinin ardından ikilinin yakın ilişkisi deşifre oldu. Buna göre Necati Özkan'ın 2019 yerel seçimlerinde MI6 ve CIA istihbaratıyla bağlantısı olan ajan Hüseyin Gün ile 5 kez görüştüğü tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Melih Geçek ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan başlatılan soruşturmada sürerken yeni gelişmeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre casusluk suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın, İngiliz ve Amerikan istihbaratıyla ilişkisi belgelenen ve "Yüz yüze görüşmedik. Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum" dediği Hüseyin Gün ile 2019 yılındaki yerel seçimlerinde 5 kez görüştüğü ortaya çıktı.
HÜSEYİN GÜN İLE BAĞLANTISINI İNKAR ETMİŞTİ
Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da casusluk suçundan tutuklandı ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edildi. Hüseyin Gün'ün, dijital materyallerin incelenmesinin ardından Necati Özkan'la görüşmeleri tespit edildi.
İngiliz istihbaratı MI6 ve ABD gizli servisi CIA ile bağlantısı tespit edilen Hüseyin Gün, casusluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmış ve verdiği ifadesinde açıkça İmamoğlu'nun seçim direktörü Necati Özkan ile Wirck uygulaması üzerinden yazışmalarını kabul etmişti.
Necati Özkan ise soruşturmada yöneltilen mesajlara ilişkin çelişkili ifadeler vermiş casus Hüseyin Gün ile ilişkisini reddederek "Wirck uygulamasını hayatım boyunca hiç kullanmadım. 'Bluestar81-Necati' isimli kullanıcı ben değilim. Hüseyin Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum." demişti.
5 KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Yürütülen casusluk soruşturmasında Necati Özkan ve ajan Hüseyin Gün'ün 2019 seçimlerinden önce 1 kez, seçimden sonra ise 4 kez görüştüğü ortaya çıktı.
İLK GÖRÜŞME SEÇİMDEN 12 GÜN ÖNCE NECATİ ÖZKAN'IN İSTANBUL OFİSİNDE GERÇEKLEŞTİ
Ajan Hüseyin Gün'ün ilk olarak 23 Haziran 2019 tarihinde ve seçimlerden 12 gün önce (11 Haziran 2019) Necati Özkan'ın İstanbul'daki ofisinde görüştüğü tespit edildi. Gün'ün, 23 Temmuz 2019'da seçim sonrası sunum için Necati Özkan'la yüz yüze görüştüğü öğrenildi.
Hüseyin Gün ifadesinde Necati Özkan ile Etiler'deki ofisinde görüştüğünü belirterek "Necati Özkan'la Etiler'de bulunan ofisinde görüştüm. Bu görüşmede beraberimde manevi annem de (Seher Erçili Alaçam) vardı. Bu görüşmede benim kendisine ne konularda yardım edebileceğimi, sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu. Ben de kendisine sistemin ne şekilde olduğunu anlattım. Verilerin ne şekilde işleneceği konularını ilk olarak burada konuşmuştuk. Zaten akabinde bu veriler üzerinden analiz işlemlerine başladık. Kendisine günlük olarak rapor sundum" ifadelerini kullandı.
23 Temmuz'da gerçekleşen 2. görüşmede ise Gün, Necati Özkan ile seçimlerin ardından Beşiktaş Ulus'ta yeniden görüştüğünü vurgulayarak "Burada yemek yeme amaçlı görüşmüştük. Seçim süreciyle alakalı değildir. Seçim süreci sonrası gerçekleştirilen sunumlarla alakalı bir görüşmedir" dedi.
Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, 23-24 Temmuz 2019 tarihinde Beşiktaş ilçesinde ortak baz verdiğine dikkat çekiliyor.
Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın WhatsApp yazışmaları şöyle:
Tarih: 23 Temmuz 2019
Necati Özkan: "Ulus 29'a geldim. Siz yolda mısınız?"
Hüseyin Gün: "Yoldayız uzun yoldan geliyorum ama maksimum 5 dakika"
Necati Özkan: (Tamam işareti yapıyor)
Tarih: 24 Temmuz 2019
Necati Özkan: "Günaydın Hüseyin bey. Dünkü sohbet ve yemek için teşekkürler."
SEÇİMDEN SONRA KASIMPAŞA EK HİZMET BİNASINDA SUNUM YAPILDI
Hüseyin Gün, 20 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkililerine sunum gerçekleştirdiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasımpaşa Ek Hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Hüseyin Gün, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan, Bilişim Danışmanı Melih Geçek, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Sosyal Medya Danışmanı (Dijital Koordinatör) Ulaş Yılmaz, Necati Özkan ile Necati Özkan'ın sahibi olduğu Öykü Ajans yetkililerinin katıldığı tespit edildi.
"TOPLANTIYA KATILAN KİŞİLER İMAMOĞLU'NUN BELİRLEDİĞİ KİŞİLERDİ"
Casus Hüseyin Gün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Kasımpaşa Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen 3. görüşmeye ilişkin İBB yetkililerine sunumda bulundu. Gün, seçim kampanyası sonrası İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan, Bilişim Danışmanı Melih Geçek, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Sosyal Medya Danışmanı (Dijital Koordinatör) Ulaş Yılmaz, Necati Özkan ile Necati Özkan'ın sahibi olduğu Öykü Ajans yetkilisinin de olduğu kişilere Kasımpaşa Ek Hizmet Binası'nda sunumda bulunduğunu hatırlatarak, "Ekrem İmamoğlu'nun bu sunumdan bilgisi vardır. Toplantıya katılan şahıslara sunum gerçekleştirdim. Bu kişiler Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği kişilerdi" dedi.
MAKAMINDA EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME
Hüseyin Gün, 26 Ağustos 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ifade edildi. Hüseyin Gün'ün, "manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam'ın da katıldığı görüşme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de binasında gerçekleşti. Söz konusu görüşmeyi Necati Özkan'ın organize ettiği tespit edildi.
Gün ifadesinde, Necati Özkan'ın organize etmesi sonucunda Seher Erçili Alaçam'la ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Ziyarette kendisini seçimi kazanması nedeniyle tebrik ettik. Kendisi de manevi annem ve bana hitaben 'Kampanya sürecindeki yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim' dedi. Bu görüşme yaklaşık olarak 10 dakika kadar sürdü ve ayrıldık. Devamı süreçte kendisi ile görüşmem olmadı. Buradan seçim sürecindeki desteklerimizden haberdar olduğundan emin oldum" dedi.
Necati Özkan'ın, 21 Ağustos 2019 tarihinde Hüseyin Gün'le yaptığı WhatsApp yazışmaları şöyle:
Necati Özkan: "Başkanla toplantımız 26 Ağustos Pazartesi saat 16.00'da makamda olacak. Selamlar"
Hüseyin Gün: "Günaydın Necati bey. Ok'dir. Selamlar"
Necati Özkan: "Öncesinde veya sonrasında işle ilgili sizin tarif ettiğiniz işbirliği mekanizmasını konuşuruz."
ŞİRKET ORTAKLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME
CIA ve MI6 istihbarat servisleriyle doğrudan ilişkisi belgelenen Hüseyin Gün, gerçekleşen 5. görüşmenin 3 Eylül 2019 tarihinde Necati Özkan'la sahibi olduğu PİİQ MEDİA'nın ortaklarıyla online olarak İBB yetkilileriyle görüştüğü tespit edildi. Hüseyin Gün, ortakları eski CIA ajanı Aaron Barr ve Darren Miller'in, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan ve Necati Özkan'la internet üzerinden görüntülü olarak görüştüğü tespit edildi. Hüseyin Gün ve ortaklarının Amerika'da olduğu ifade edildi.
Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın Whatsapp yazışmalarında Amerika'da online görüşmenin nasıl yapıldığını anlatıyor:
Hüseyin Gün: (28 Ağustos 2019): "Necati bey (Necati Özkan) size telefonla ulaşamadım, yarınki toplantı saatini ve yerini bildirir misiniz lütfen?"
Hüseyin Gün: (29 Ağustos 2019): "Necati bey, (Necati Özkan) yarın büyük ihtimal şehir dışında olacağım. Bu nedenle 2 Eylül Pazartesi günü sizinle beraber arkadaşlarla buluşalım ve demo toplantısını da 3 Eylül Salı gününe ayarladım. Türkiye saati 17:00'de olması iyi olur. Bizim teknik ekip New York ve Boston da. Zaman farkını göz önünde tutarsak 3 Eylül Salı Türkiye saati 17:00 iyi olur. Bana saat ve buluşma yerini en geç yarın iletebilirseniz sevinirim. Bu arada bizim teknik ekip e-mail üzerinden arkadaşlara demo davetini göndermesi için arkadaşların e-mail adresi gerekmekte. Selamlar ve bu vesileyle Zafer Bayramınızı kutlarım."
"NECATİ ÖZKAN VE BELİRLEDİĞİ KİŞİLER İLE ONLİNE OLARAK GÖRÜŞTÜK"
Hüseyin Gün ifadesinde, "Yüz yüze görüşmemiz haricinde Necati Özkan ve belirlediği kişiler ile online olarak görüştük. Bu görüşmede yüz yüze olan sunumda bulunan kişilerden 1 kişi vardı diye hatırlıyorum. Şengül Altan isimli şahıs olabilir. Benim teknik ekibimden de Aaron Barr ve Darren katılmıştı. Sunumu Aaron Barr gerçekleştirdi" dedi.
