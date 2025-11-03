03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Öldü mü, Öldürüldü mü? Casusluk ağının kördüğümü Seher Alaçam'ın şüpheli ölümü
Öldü mü, Öldürüldü mü? Casusluk ağının kördüğümü Seher Alaçam’ın şüpheli ölümü

Öldü mü, Öldürüldü mü? Casusluk ağının kördüğümü Seher Alaçam'ın şüpheli ölümü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 15:50
Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer almasıyla tanınan Seher Alaçam'ın şüpheli ölümü, MOSSAD bağlantılı casusluk soruşturmasıyla birleşti. Herkesi birbiriyle tanıştıran "kilit isim" Alaçam'ın, casus Hüseyin Gün tarafından susturulmuş olabileceği şüphesi, oğlunun yaptığı ihbarla güçlendi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öldü mü, Öldürüldü mü? Casusluk ağının kördüğümü Seher Alaçam’ın şüpheli ölümü
Seher Alaçam’ın şüpheli ölümü
Seher Alaçam'ın şüpheli ölümü
Mossad’a çalışan ajanlara rekor ceza!
Mossad'a çalışan ajanlara rekor ceza!
Şehir hastaneleri sağlıkta çığır açtı!
Şehir hastaneleri sağlıkta çığır açtı!
Millete hizmette 23. yıl
Millete hizmette 23. yıl
Türkiye’nin yeniden doğuş günü
Türkiye’nin yeniden doğuş günü
Zigana Tüneli! 23 yıllık hizmetin simgesi
Zigana Tüneli! 23 yıllık hizmetin simgesi
İsrail, 3 cesedi daha Kızılhaç’tan teslim aldı!
İsrail, 3 cesedi daha Kızılhaç'tan teslim aldı!
İSEDAK toplantısında önemli mesajlar
İSEDAK toplantısında önemli mesajlar
Sudan El faşir’de sivil halk katlediliyor
"Sudan El faşir’de sivil halk katlediliyor"
Gazze’de son asrın en vahşi soykırımı yaşandı
"Gazze’de son asrın en vahşi soykırımı yaşandı"
KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağız
"KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağız"
Suriye’ye özel destek programı!
Suriye'ye özel destek programı!
Daha Fazla Video Göster