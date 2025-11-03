03 Kasım 2025, Pazartesi
Öldü mü, Öldürüldü mü? Casusluk ağının kördüğümü Seher Alaçam'ın şüpheli ölümü
Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer almasıyla tanınan Seher Alaçam'ın şüpheli ölümü, MOSSAD bağlantılı casusluk soruşturmasıyla birleşti. Herkesi birbiriyle tanıştıran "kilit isim" Alaçam'ın, casus Hüseyin Gün tarafından susturulmuş olabileceği şüphesi, oğlunun yaptığı ihbarla güçlendi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı.