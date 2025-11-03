Casusluk skandalında şoke eden detay: Hüseyin Gün'ün "Manevi annem" dediği Seher Alaçam sevgilisi çıktı

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü



"SEHER ALAÇAM EVİNDEKİ HAVUZDA HİÇ KULLANMIYORDU"

Askeri Stratejist İlker Güçlü, Seher Alaçam'ın evindeki havuzda yüzdüğü sırada kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirterek Alaçam'ın evindeki havuzu hiç kullanmadığını ifade etti. Güçlü, "İngiliz istihbaratı, Seher Alaçam'ın yanına büyük ihtimalle Hüseyin Gün'ü yanına verdi. Yakın bir dostum ile konuştuğumda edindiğim bilgilere göre Seher Alaçam İngiliz Kraliyet Ailesi'yle prestiji olan bir kadın. 5-6 ülkede altın madenleri var ve çok zengin. Alaçam ve Gün'ün arasında duygusal bir ilişki yok. İngiliz devleti Alaçam'ın yanına Gün'ü verdiği birisi. Vermesinin sebebi ise Gün'ün İngiliz ajanları ile irtibatta olduğunu gösteriyor.

Güçlü, edindiği bilgiye göre Seher Alaçam'ın Yeniköy'deki villasında bahsi geçen havuza hiç girmediğini belirterek; "Soruşturmada Seher Alaçam'ın havuzda kalp krizi geçirip öldüğüne dair bilgi var. Fakat kadın hayatı boyunca hiç o havuza girmemiş. Havuza girmeyen bir insan yüzerken nasıl kalp krizi geçirebilir? Arkadaşımdan öğrendiğim bilgiyle ölüm raporu var ama Seher Alaçam'ın otopsi sonucunun yapılmamış." ifadelerini kullandı.