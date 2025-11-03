Casusluk skandalında şoke eden detay: Hüseyin Gün'ün "Manevi annem" dediği Seher Alaçam sevgilisi çıktı
İBB'deki casusluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Alaçam'ın ölümü soruşturmadaki gizemini koruyor. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Seher Alaçam'ın ölümüne ilişkin bilinmeyenleri ilk kez A Haber ekranlarında paylaşırken, ajan Hüseyin Gün'ün "manevi annem" diyerek hitap ettiği Seher Alaçam ile sevgili olduklarını ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından casusluk suçu kapsamından tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Melih Geçek ve Merdan Yanardağ'a yönelik soruşturma sürüyor. İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünde İstanbul halkının seçim bilgilerini yabancı istihbarat servislerine verildiği tespit edilmesinin ardından skandal olaya yönelik her geçen gün yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.
ABD ve İngiltere istihbarat servisleri CIA ve MI6 ile doğrudan bağlantısı olan ajan Hüseyin Gün ile İmamoğlu'nun seçim direktörü Necati Özkan'ın tanışmasını sağladığı iddia edilen Seher Elçili Alaçam'ın ölümü merak edilen konular arasında yer alıyor. İBB'deki casusluk soruşturmasında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarıyla gündeme gelen Seher Elçili Alaçam'ın ölümü A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Askeri Stratejist İlker Güçlü, Seher Alaçam'ın ölümüne ilişkin bilinmeyenleri ilk kez A Haber ekranlarında aktardı.
"HÜSEYİN GÜN VE SEHER ALAÇAM AYNI EVDE YAŞIYORDU"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çekilen Seher Elçili Alaçam'ın ölümüne ilişkin detayları aktarırken "Seher Alaçam 2022 yılında 75 yaşında vefat ediyor. Alaçam'ın Azerbaycan,Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde reklam ajansları ve organizasyonlarla ilgili şirketi var. Ajan Hüseyin Gün ile sanırım Azerbaycan'da karşılaşıyorlar ve dost oluyorlar. Sonrasında Hüseyin Gün, Seher Alaçam'ın evine valizlerini alıp taşınıyor."
"HÜSEYİN GÜN VE SEHER ALAÇAM SEVGİLİYDİ"
Şimşek, casus Hüseyin Gün'ün "Mami'm" diyerek manevi annesi olduğunu iddia ettiği Seher Elçili Alaçam ile sevgili olduğunu vurgularken Gün ve Alaçam arasındaki yaş farkından dolayı çevrelerine "Manevi annem" olarak tanıttığını belirtti. "Seher Elçili Alaçam'ın komşularının iddiasına göre ajan Hüseyin Gün ve Seher Alaçam'ın anne-oğuldan çok sevgili olduğunu söylüyor. Hüseyin Gün 54 yaşında ve Seher Alaçam ile aralarındaki yaş farkı nedeniyle çevrelerine "manevi annem" diyerek tanıtıyor. Komşularından apartman temizlikçisine kadar Alaçam ve Gün'ün arasındaki anne-oğul ilişkisine kimse inanmıyordu. Seher Alaçam ve Hüseyin Gün arasında bir aşk ilişkisi var. Hüseyin Gün, Seher Alaçam'ın Yeniköy'deki süper lüks bir villasına taşınıyor."
"ÜMİT ALAÇAM'IN EVİ BOŞALTMASIYLA KRİPTOLU TELEFON VE BELGELER ORTAYA ÇIKIYOR"
Seher Alaçam'ın oğlu Ümit Alaçam'ın İngiltere'de yaşadığını ve annesinin ölmesinin ardından İstanbul'a geldiğini belirten Abdurrahman Şimşek, "Ümit Alaçam'ın iddiasına göre Seher Elçili Alaçam'ın ölüm ilanlarını Hüseyin Gün hazırlıyor. Alaçam'ın cenazesini hızlıca Bebek Camii'nden kaldırılıyor. Ümit Alaçam, Hüseyin Gün'e annesinin ölümünün ardından evi boşaltmasını söylüyor. Hüseyin Gün ise evi boşaltmak istemiyor. Bu arada Gün, Alaçam'ın madencilik şirketlerinin birçoğunda yönetim kurulu üyesi. Ümit Alaçam şirketlerdeki ortaklıklarını da devretmesini istiyor. Gün ise süreci uzatmaya çalışarak Ümit Alaçam'ı oyalıyor. Bir süre sonra Ümit Alaçam, Mart ayında İstanbul'a gelerek Hüseyin Gün evde yok iken evin bütün anahtarlarını değiştirerek görevlilere Gün'ün eve alınmaması talimatını veriyor. Alaçam odaya girince Hüseyin Gün'e ait kriptolu telefonlar ve belgeleri görmesinin ardından polis ekiplerine ihbarda bulunuyor."
"GÜN'ÜN EVİ TERK ETMESİNİ İSTEMESİNDEN SONRA ALAÇAM ÖLÜYOR
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Seher Elçili Alaçam'ın ajan Hüseyin Gün ile tartıştığını ve evi terketmesini istediği dönemde Alaçam'ın şühpeli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti.
"Hüseyin Gün, Seher Elçili Alaçam'a ölmeden önce evlatlık olarak nüfusuna kaydettirmesini istemiş, fakat Alaçam bu teklifi kabul etmemiş. Ümit Alaçam'ın iddiasına göre Hüseyin Gün'ün 1 milyardan fazla bir para trafiğinin başka bir şirkete yatırarak Seher Alaçam'ı dolandırdığına yönelik bir takım iddialar var. Seher Alaçam ve Hüseyin Gün arasında yaşanan nüfusa aldırma olayında tartışma yaşanmış ve Alaçam, Gün'e evi terketmesini söylemiş. Seher Alaçam o süreçte yakınlarına Hüseyin Gün'ü evde istemediğini söylüyor. 2022 Temmuz ayında evde kimsenin olmadığı bir anda Hüseyin Gün, Seher Alaçam'ın kalp krizi geçirdiğine dair 112 ekiplerine ihbarda bulunuyor. Seher Alaçam evinde hayatını kaybediyor. Kayıtlara ise Alaçam'ın ölümü kalp krizi olarak geçiyor. Aradan 3 yıl sonra Hüseyin Gün tutuklanıyor." şeklinde konuştu.
"SEHER ALAÇAM EVİNDEKİ HAVUZDA HİÇ KULLANMIYORDU"
Askeri Stratejist İlker Güçlü, Seher Alaçam'ın evindeki havuzda yüzdüğü sırada kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirterek Alaçam'ın evindeki havuzu hiç kullanmadığını ifade etti. Güçlü, "İngiliz istihbaratı, Seher Alaçam'ın yanına büyük ihtimalle Hüseyin Gün'ü yanına verdi. Yakın bir dostum ile konuştuğumda edindiğim bilgilere göre Seher Alaçam İngiliz Kraliyet Ailesi'yle prestiji olan bir kadın. 5-6 ülkede altın madenleri var ve çok zengin. Alaçam ve Gün'ün arasında duygusal bir ilişki yok. İngiliz devleti Alaçam'ın yanına Gün'ü verdiği birisi. Vermesinin sebebi ise Gün'ün İngiliz ajanları ile irtibatta olduğunu gösteriyor.
Güçlü, edindiği bilgiye göre Seher Alaçam'ın Yeniköy'deki villasında bahsi geçen havuza hiç girmediğini belirterek; "Soruşturmada Seher Alaçam'ın havuzda kalp krizi geçirip öldüğüne dair bilgi var. Fakat kadın hayatı boyunca hiç o havuza girmemiş. Havuza girmeyen bir insan yüzerken nasıl kalp krizi geçirebilir? Arkadaşımdan öğrendiğim bilgiyle ölüm raporu var ama Seher Alaçam'ın otopsi sonucunun yapılmamış." ifadelerini kullandı.
