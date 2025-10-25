Yüzyılın Konut Projesi’nin detayları belli oldu! İşte başvuru şartları, fiyatlar ve kotalar

Ekran görüntüsü / A Haber

BAŞVURULAR 15 KASIM'DA E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞLIYOR

A Haber canlı yayında merak edilenleri anlatan Dr. Nihat Şen, projeye başvuruların 15 Kasım'da başlayacağını ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Projeden yararlanmak isteyenler için en önemli kriterlerden biri, başvuru yapacak hanede yaşayan hiçbir bireyin üzerine kayıtlı bir konut tapusunun bulunmaması. Bu şart, projenin öncelikle ilk evini alacak vatandaşlara ulaşmasını hedefliyor.

İstanbul için bir diğer önemli kriter ise hane geliri sınırı. Bir haneye giren toplam gelirin 145 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Bu kıstas projenin doğru hedef kitleye ulaşması için belirlendi.