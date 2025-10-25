25 Ekim 2025, Cumartesi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları belli oldu! İşte başvuru şartları, fiyatlar ve kotalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 11:02 Güncelleme: 25.10.2025 11:12
Kentsel dönüşüm uzmanı Dr. Nihat Şen, Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilecek ve "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan 500 bin sosyal konutluk dev projenin tüm merak edilenlerini A Haber’de anlattı. Özellikle son yıllarda artan inşaat maliyetleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan proje hem satılık hem de kiralık konut seçenekleriyle dikkat çekiyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "Yüzyılın Konut Projesi"nin merakla beklenen detayları netleşti. Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak 500 bin konutluk dev hamle kapsamında başvuruların 15 Kasım'da başlayacağı açıklanırken; yüzde 10 peşinat, 20 yıl vade gibi kolaylıkların yanı sıra emekliden gence, engellilerden çok çocuklu ailelere kadar pek çok gruba özel kontenjanlar ayrıldı. Projenin en dikkat çeken yeniliği ise piyasa fiyatının yarısına kiralanacak 15 bin sosyal konut oldu.

BAŞVURULAR 15 KASIM'DA E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞLIYOR

A Haber canlı yayında merak edilenleri anlatan Dr. Nihat Şen, projeye başvuruların 15 Kasım'da başlayacağını ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Projeden yararlanmak isteyenler için en önemli kriterlerden biri, başvuru yapacak hanede yaşayan hiçbir bireyin üzerine kayıtlı bir konut tapusunun bulunmaması. Bu şart, projenin öncelikle ilk evini alacak vatandaşlara ulaşmasını hedefliyor.

İstanbul için bir diğer önemli kriter ise hane geliri sınırı. Bir haneye giren toplam gelirin 145 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Bu kıstas projenin doğru hedef kitleye ulaşması için belirlendi.

ÖDEME KOŞULLARI VE TAKSİTLER

Vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıran projede ödeme koşulları da oldukça avantajlı:

Peşinat: Yüzde 10

Vade: 240 ay (20 yıl)

Taksitler: Anadolu'daki kentlerde 6 bin 750 TL'den, İstanbul'da ise 7 bin 300 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek.

ÖZEL GRUPLARA POZİTİF AYRIMCILIK: İŞTE KONTENJANLAR

Projede toplumun farklı kesimlerine yönelik özel kontenjanlar ayrıldı. Bu kotalar, projenin sosyal adalet boyutunu güçlendiriyor:

Emekliler: Yüzde 20

Gençler (18-30 yaş): Yüzde 20

Üç ve daha fazla çocuklu aileler: Yüzde 10

Engelliler: Yüzde 5

Şehit ve gazi aileleri için de yüzde 5 kontenjan bulunuyor

TÜRKİYE'DE BİR İLK: DEVLET DESTEKLİ KİRALIK KONUT MODELİ

Projenin en yenilikçi adımlarından biri de kiralık sosyal konut modeli. Pilot uygulaması İstanbul'da başlayacak olan proje kapsamında 15 bin konut kiraya verilecek. Bu modelin özellikleri ise şöyle:

Kira Bedeli: Konutun bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin yüzde 50'si oranında olacak. Örneğin, piyasa kirası 20 bin TL olan bir bölgede, proje kapsamındaki evin kirası 10 bin TL olarak belirlenecek.

Kira Süresi: Kira sözleşmeleri en fazla 36 ay süreli olacak. Bu sayede bir sirkülasyon sağlanarak daha fazla ihtiyaç sahibinin modelden yararlanması amaçlanıyor. Bu uygulama, özellikle kentsel dönüşüm sürecinde geçici konut bulmakta zorlanan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

PİYASAYA ETKİSİ VE TESLİM TARİHİ

Dr. Nihat Şen bu dev hamlenin fahiş kira artışlarını ve konut fiyatlarını dizginleyeceğini öngörüyor. Şen, "Bu etkinin hemen görülmesi beklenmemeli ancak 1-2 yıl içinde piyasada kademeli bir rahatlama ve fiyatların gerçek rakamlarına inmesini bekliyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan takvime göre, konutların 2027 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

