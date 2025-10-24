Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntıları tek tek açıkladı! Ödemeler ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde “Yüzyılın Konut Projesi”nin detaylarını açıkladı. Proje ile vatandaşlar uygun fiyat ve 240 aya kadar taksit imkanıyla ev sahibi olma imkanına kavuşurken Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını tek tek açıkladı. Bakan Kurum, "Anadolu illeri için söylüyorum 1+1 daireleri 1 milyon 800 binden satışa sunuyoruz. İstanbul'da 1+1 1 milyon 950 bin TL. Geriye dönüp baktığınızda taksitlerde biz o TÜFE'nin altında artışlar yaptık." dedi. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile vatandaşlar uygun fiyat ve 240 aya kadar taksit imkanıyla ev sahibi olma imkanına kavuşurken ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında proje ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Gerçekten bugün heyecanlıyız çünkü Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini, sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle, İstanbul Başakşehir'de tüm Türkiye'ye duyurduk. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük sosyal konut projesi dediğimiz "Ev Sahibi Türkiye" projesini tüm milletimize armağan ettik. Hem konut fiyatlarını aşağı çekmek, hem kira fiyatlarını düşürebilmek amacıyla ev sahibi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yaptığımız bir proje. Tabii projenin her il ölçeğinde nüfusa göre bir kontenjanı var. İstanbul'da 100 bin konutu vatandaşlarımıza sunuyor olacağız. Her ilde de vatandaşlarımız bu projelere başvurabilecek. Birinci şartımız ev sahibi olunmaması. Bir evi olmayan herkes bu projeye başvurabilir. Başvuracak vatandaşımızın eşinin, kendisinin ve çocuklarının bir evinin olmaması gerekiyor. Evi olmayan gençlerimiz de bu projeye başvurabilecek.
HANGİ GRUPLARA KONTENJAN AYRILACAK?
Şehit aileleri ve gazilerimiz için yüzde 5, engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekli vatandaşlarımız yüzde 20 ve emekli vatandaşlarımız hem ikamet ettikleri hem de nüfusa kayıtlı oldukları il için de başvuruda bulunabilecekler. Böylece aslında tersine göçü de teşvik etmiş olacağız.
Biliyorsunuz Aile Yılı'ndayız. Bu nedenle 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu olan ailelerimiz için yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası vatandaşlarımıza yüzde 20 kontenjan ayırdık. Yüzde 40 yani geri kalan kontenjan da evi olmayan tüm vatandaşlarımızı kapsıyor.
BAKAN KURUM SOSYAL KONUTLARIN FİYATLARINI AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Anadolu illeri için söylüyorum 1+1 daireleri 1 milyon 800 binden satışa sunuyoruz. İstanbul'da 1+1 1 milyon 950 bin TL. Geriye dönüp baktığınızda taksitlerde biz o TÜFE'nin altında artışlar yaptık.
Gençlerimizle ilgili şu durumu netleştirelim, 18-30 yaş arası kişilerin eğer ki ailesinden birinin evi varsa, başvuramayacaklar. Ancak 30 yaş üstü vatandaşlarımızı artık ayrı bir birey olarak gördüğümüz için hane içi şartı olmaksızın başvurabilecekler. Sadece kendi üzerlerine kayıtlı bir ev olmaması gerekiyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvuralar devam edecek. 29 Aralık'ta konutların kurasını çekeceğiz. Martın başına kadar kura süreci devam edecek. 2027'de konutları teslim etmeye başlayacağız.
FİYATLAR NASIL OLACAK?
Burada hem 2+1 hem de 1+1 dairelerimiz var. Anadolu illerimiz için söylüyorum, 1+1 dairelerimizi 1 milyon 800 bin liradan satışa sunuyoruz. Küçük 2+1'lerimiz 2 milyon 200 bin lira, büyük 2+1'lerimiz 2 milyon 650 bin lira. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay yani 20 yıl vade ile satışa sunuyoruz vatandaşımıza. Vatandaşımız kira değil aidat öder gibi ev sahibi olabilecek.
İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 evlerimizi 1 milyon 950 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 7 bin 313 TL. 65 metrekarelik 2+1 evlerimizi 2 milyon 450 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 9 bin 188 TL olacak. 80 metrekarelik 2+1 evlerimizi 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.
