Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi’nde ayrıntıları tek tek açıkladı! Ödemeler ne kadar olacak?

HANGİ GRUPLARA KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri ve gazilerimiz için yüzde 5, engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekli vatandaşlarımız yüzde 20 ve emekli vatandaşlarımız hem ikamet ettikleri hem de nüfusa kayıtlı oldukları il için de başvuruda bulunabilecekler. Böylece aslında tersine göçü de teşvik etmiş olacağız.

Biliyorsunuz Aile Yılı'ndayız. Bu nedenle 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu olan ailelerimiz için yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası vatandaşlarımıza yüzde 20 kontenjan ayırdık. Yüzde 40 yani geri kalan kontenjan da evi olmayan tüm vatandaşlarımızı kapsıyor.

BAKAN KURUM SOSYAL KONUTLARIN FİYATLARINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Anadolu illeri için söylüyorum 1+1 daireleri 1 milyon 800 binden satışa sunuyoruz. İstanbul'da 1+1 1 milyon 950 bin TL. Geriye dönüp baktığınızda taksitlerde biz o TÜFE'nin altında artışlar yaptık.

Gençlerimizle ilgili şu durumu netleştirelim, 18-30 yaş arası kişilerin eğer ki ailesinden birinin evi varsa, başvuramayacaklar. Ancak 30 yaş üstü vatandaşlarımızı artık ayrı bir birey olarak gördüğümüz için hane içi şartı olmaksızın başvurabilecekler. Sadece kendi üzerlerine kayıtlı bir ev olmaması gerekiyor.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvuralar devam edecek. 29 Aralık'ta konutların kurasını çekeceğiz. Martın başına kadar kura süreci devam edecek. 2027'de konutları teslim etmeye başlayacağız.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

Burada hem 2+1 hem de 1+1 dairelerimiz var. Anadolu illerimiz için söylüyorum, 1+1 dairelerimizi 1 milyon 800 bin liradan satışa sunuyoruz. Küçük 2+1'lerimiz 2 milyon 200 bin lira, büyük 2+1'lerimiz 2 milyon 650 bin lira. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay yani 20 yıl vade ile satışa sunuyoruz vatandaşımıza. Vatandaşımız kira değil aidat öder gibi ev sahibi olabilecek.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 evlerimizi 1 milyon 950 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 7 bin 313 TL. 65 metrekarelik 2+1 evlerimizi 2 milyon 450 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 9 bin 188 TL olacak. 80 metrekarelik 2+1 evlerimizi 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.