Tarihi sosyal konut projesi! TOKİ ile ev sahibi Türkiye! Evlerin büyüklükleri ve ödeme planları belli oluyor

Proje 81 ili de kapsayacak (AA)

5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞA GÜVENLİ BARINMA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugüne kadar sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sağladı.

Bu kapsamda, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam ederken, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde de yeni yaşam alanları kuruldu.