Tarihi sosyal konut projesi! TOKİ ile ev sahibi Türkiye! Evlerin büyüklükleri ve ödeme planları belli oluyor
Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Tören, 2022’de başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında konutların yapıldığı Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Evlerin büyüklükleri, ödeme planları ve başvuru şartları törende duyurulacak. İşte detaylar...
Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.
EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE ÖDEME PLANLARI AÇIKLANACAK
Deprem bölgesinde 304 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar" dedi.
Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.
81 İLDE UYGUN KOŞULLARDA KONUT ALIMI
Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.
KİRALIK SOSYAL KONUT
Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.
5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞA GÜVENLİ BARINMA
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugüne kadar sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sağladı.
Bu kapsamda, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam ederken, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde de yeni yaşam alanları kuruldu.
