Başkan Erdoğan örnek TOKİ evlerini gezdi! 500 bin sosyal konut projesi hayata geçiriliyor

Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" adıyla 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut projesini daha hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "İşte tüm bunlar devam ederken bugün yine millete umut olmaya, yuva kurmaya devam ediyoruz. Hedeflenen konut sayısıyla Yüzyılın Konut Projesini, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz. 2 milyon vatandaşımızı, güvenli, dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz. Ayrıca İstanbul'da ilk kez hayata geçireceğimiz 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Bugün burada sadece binaların değil, geleceği inşa eden bir devletin, kalbi devletine güven dolu bir milletin hikayesini de yazıyoruz. Biz bu topraklarda evsiz kalanı ev sahibi yapan bir devletiz; biz, bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletiz. Şuna inanın ki verdiğimiz bu söz öyle basit bir söz değildir. Bu söz deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür. İki yıl gibi kısa bir sürede, 453 bin konut yapan güçlü iradenin sözüdür. 'Milletimize hizmet yolunda bize durmak yok' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. İnşallah daha nice yıllar sizin liderliğinizde yüzbinlerce sıcak yuva kurmaya, Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi, bu dev projemizde de temellerimizi atacağız, vatandaşlarımıza yuvalarımızı teslim edeceğiz.