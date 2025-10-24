Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklandı! TOKİ Başkanı Sungur tarihi projenin detaylarını A Haber'e anlattı: Hedefimiz ev sahibi olmayan vatandaşımızın kalmaması!
Milyonların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Hedefimiz ev sahibi olmayan vatandaşımız kalmasın" diyerek projenin müjdesini verdi. Sungur, 81 ilde inşa edilecek konutların sadece depreme değil, tüm afetlere karşı "dirençli şehirler" olarak tasarlandığını belirtti. Projede gençlere, emeklilere ve çok çocuklu ailelere özel kontenjanlar ayrılırken, Aile Sağlığı Merkezi'nden kreşe kadar her detayın düşünüldüğü "mahalle konağı" konsepti de ilk kez hayata geçirilecek. Bu tarihi hamle, hem vatandaşları ev sahibi yapacak hem de şehirleri geleceğe hazırlayacak.
Yüz binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak, projenin kapsamını, konut tiplerini ve TOKİ'nin depreme dayanıklı, güvenli konut inşa etme prensiplerini anlattı.
"HEDEFİMİZ EV SAHİBİ OLMAYAN VATANDAŞIMIZIN KALMAMASI"
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, yeni sosyal konut projesinin temel hedefinin ev sahibi olmayan vatandaş bırakmamak olduğunu belirtti. Projenin 81 ilde ve hemen hemen her ilçede gerçekleştirileceğini vurgulayan Sungur, bunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.
"Hedefimiz ev sahibi olmayan vatandaşımız kalmasın. Ama bunu yaparken en önemli önceliğimiz de tabii üzerine herhangi bir ev olmayan ve alt gelir gruplarını önceleyen bir şekilde bunu vatandaşımıza sunabilmek. 81 ilimizde, hemen hemen her ilçemizde bu projeyi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz inşallah."
GENÇLERE, EMEKLİLERE VE ÇOK ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL KONUTLAR
Sungur, projenin sadece bir konut hamlesi olmadığını, aynı zamanda sosyal bir amaca hizmet ettiğini vurguladı. Farklı aile tiplerine ve ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış 1+1, 2+1 küçük ve 2+1 büyük olmak üzere üç farklı daire tipi olacağını açıkladı.
"Bu kampanyamızda 1+1, 2+1 küçük ve 2+1 büyük olmak üzere üç tane farklı daire tipimiz olacak. Burada öncellediğimiz mesele, tabii ki 1+1 konutları sunarken özellikle genç evli vatandaşlarımız ve, eee, yine, eee, emekli vatandaşlarımızı... 2+1 büyük dairelerimizi de üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize bu kampanyada kontenjan ayırıyoruz. Onları da onlara göre tasarladık."
"DEPREME GÜVENLİ DEĞİL, TÜM AFETLERE DİRENÇLİ ŞEHİRLER"
TOKİ Başkanı Sungur, kurum olarak en büyük önceliklerinin güvenli ve sağlam konutlar inşa etmek olduğunun altını çizdi. Sadece depreme karşı değil, sel ve heyelan gibi diğer tüm doğal afetlere karşı da "dirençli şehirler" kurma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.
"Toplu Konut İdaremiz kurulduğu günden beri, sağlam ve güvenli konut yapma noktasında ülkemizin en önemli kuruluşu oldu. Biz dirençli şehirler inşa etmenin peşinde olduğumuzu her zaman vurguluyoruz. Çünkü deprem haricinde ülkemizde, son yıllarda hatta son günlerde yaşadığımız sel, sağanaklar ve bunların sonucunda oluşan can kayıpları maalesef bize şunu gösteriyor: Sadece depreme güvenli olarak da inşa etmek yetmiyor. Dirençli, komple bütün afetlere karşı güvenli şehirler ve yapılar elde etmemiz de önem kazanıyor."
MAHALLE KONAĞI KONSEPTİ: SOSYAL HAYAT MERKEZDE
Projenin bir diğer önemli yeniliğinin ise "mahalle konağı" konsepti olduğunu açıklayan Sungur, bu konakların içerisinde aile sağlığı merkezinden spor salonuna, kreşten taziye evine kadar birçok sosyal donatının yer alacağını söyledi. Örnek dairelerin de bu konakların içinde sergileneceğini belirtti.
"Bu proje bizim her 500 konutta bir uygulayacağımız ve toplamda yaklaşık 500 tane mahalle konağı olarak, eee, yapacağımız bir sosyal tesis binasının içerisinde kalıyor. Aile sağlığı merkezinden tutun, spor salonuna kadar, yine çocuklarımızın gündüz bakımevi, bir kreşinin içerisinde bulunduğu, vatandaşlarımızın oturup sohbet edebileceği ve Allah göstermesin acılı günlerinde de bir taziye evi olarak kullanabilecekleri mekanlar... Örnek daireleri vatandaşlarımız görebilecekler."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: Yeni oran ne kadar oldu?
- ÖTV matrah değişimi: Telefon fiyatları düşüyor! Hangi telefonlar ne kadar ucuzlayacak? İndirim beklenen modeller…
- İSTANBUL’DA YAĞIŞ BAŞLADI! Uyarılar peş peşe gelmişti: O saatte pik yapacak
- İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?
- Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?
- Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre mensupları için kullanılan "seyfiye"nin kökü olan "seyf"in kelime anlamı hangisidir?
- Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?
- 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?
- İnsan beyni, insan vücudu ağırlığının yaklaşık yüzde kaçını oluşturur?
- Pamuk prenses bile şaşırır! Her gün elma yemenin gerçek sırrı
- Hazırlıksız yakalanmayın! BEDAŞ açıkladı: İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek?