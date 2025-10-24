81 ile 500 bin sosyal konut! Başkan Erdoğan detayları açıkladı: Aylık taksit ne kadar olacak? Kimler başvurabilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda projenin detaylarını açıklıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Projemiz ülkemiz için dönüm noktası olacak.

Bu proje ile "Hep beraber ev sahibi Türkiye" diyeceğiz.

Eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz.

İnsanımızı hayat standardını yükseltiyoruz.

Şehirlerimizi iyileştirdik, güzelleştirdik.

Muhalefetin en başarılı yanı çöp, çukur ve çamur.

Muhalefete TOKİ'ye rakip olmak için çıktığı yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştü.

500 bin konuttan 100 bini İstanbul'da olacak. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin konut yapılacak.

3 çocuğu olan aileye yüzde 10 kontenjan ayrıldık.

18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 konut ayırdık.

Emeklilere de yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

Kiralık verilecek konutların sözleşmesi 3 yıllık olacak.

Aylık taksit tutarı 6 bin 750 TL olacak. Evler 240 ay vade ile satılacak.

İlk teslimat Mart 2027'de yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Sevgili İstanbullular, değerli Başakşehirli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Fatih'in emaneti İstanbul'umuzun dört bir yanındaki tüm varlığıma buradan Başakşehir'den selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Şu anda ekranlardan radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından, bizleri takip eden vatandaşlarımıza en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yeni projelerimizle, yeni yatırımlarımızla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Canıyla, ümidiyle, enerjisiyle bu salonu dolduran siz değerli yatırımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu dayanışma tablosuyla yine herkese çok güçlü bir mesaj veriyorsunuz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi inşallah daim eylesin.

"PROJE YALNIZCA İSTANBUL İÇİN DEĞİL, ÜLKEMİZ İÇİN DE BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Yüzyıllık konut projesinin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız. Bugün yeni umutlarla yediden yetmişe tüm gücümüzü heyecanlandıran yeni konut köyleriyle güzel İstanbul'umuzdayız. Gururu birlikte paylaştığımız her bir kardeşime hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım.

Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber "Ev sahibi Türkiye" diyeceğiz.

Projemizin detaylarına geçmeden evvel bir hususu ifade etmek istiyorum: Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir yeri vardır. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da yine burada başlatmıştık. Temelleri burada atmıştım. Bu uygulama öyle başarılı oldu ki, şöhreti kısa sürede İstanbul sınırlarını aştı ve tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldi.

İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden biri olan konut projemizin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Aziz İstanbullular, kıymetli kardeşlerim, kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek asrı geride bırakmış olacağız. Bakın, iş başına geldiğimizde dedik ki: Bizim görevimiz, insanımızın hayat standartlarını yükseltmektir.

Görevimiz, devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz, dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktır. Çok şükür, o günden bu yana 23 yıl geçti.

Tam 23 yıldır, ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine; kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük.

Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken, biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibiyle devletimizin imkânlarını aziz milletimiz için seferber ettik.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Kardeşlerim, bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Eser ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Rehavete kapılmıyoruz, ilme kaybetmiyoruz, vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.

Milletimizin her ihtiyacını karşılamayı, her haneye umut, güven, mutluluk taşımayı hamdolsun sürdürüyoruz. Her ailemizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması; barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir.

Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. 13 yıl önce modern ve güvenli şehircilik noktasında önemli bir adımı Başakşehir'de atmıştık.

O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini dönüştürdük. Türkiye'yi bir uçtan diğer uca, yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Şehirlerimizi, meydanlarımızı, cadde ve sokaklarımızı iyileştirdik, güzelleştirdik.

Buralar çamur, çukur, çöp… Bu haldeydi. Şimdi ne hale geldi? Burası böyleyken Bağcılar farklı mıydı? Küçükçekmece farklı mıydı? Avcılar farklı mıydı? Hepsi aynıydı. Hepsini de dönüştürdük. On binlerce ailemizi yeni yuvalarıyla buluşturduk.

Dar gelirli kardeşlerimizin yüzlerini güldürdük. Vatandaşlarımızın kendi evlerini inşa edebilmeleri için altyapısı hazır arsaları kendilerine sunduk.

Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, çok büyük başarılara imza attı. TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur…