Sosyal konut projesi neden önemli? Projeden kimler yararlanabilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek "Yüzyılın konut projesi" adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı. Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Kiralık sosyal konut modeli de geliyor. Peki projeye kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı Dr. Nihat Şen değerlendirdi.

