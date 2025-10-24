CHP’de kader günü: Kurultay davasında gözler mahkemede

Ekran görüntüsü / A Haber

"MUTLAK BUTLAN KARARI HER ŞEYİ BAŞTAN DEĞİŞTİRİR"

A Haber canlı yayınına katılan avukat Uğur Çağlar, bu tür bir kararın sonuçlarının çok kapsamlı olacağını belirtti. Çağlar, CHP yönetiminin "dava konusuz kaldı" tezine katılmadığını ifade ederek, "Tartışma konusu olan mutlak butlan, buna ilişkin kararı alanlar, daha sonra alınacak bu yapılan kurultayların kararlarını alanlar da bu genel kongrede seçilmiş kişiler. Doğal olarak onların yaptığı işlemlerin de ortadan kalkma durumu söz konusu." dedi.

Çağlar, mutlak butlan kararının geçmişe dönük etkisine dikkat çekerek, "Mutlak butlan dediğiniz şey her şeyi baştan ortadan kaldıran bir şeydir. Burada verilecek kararın sirayeti geriye doğru çok net olur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, mahkemenin karar vermek için ayrı bir ceza davasının sonucunu beklemesinin "doğru bir yöntem olmayacağını," aksi takdirde hükmün 2-3 yıl ertelenmesi gerekeceğini vurguladı.