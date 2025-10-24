CHP'de kader günü: Kurultay davasında gözler mahkemede
CHP'de uzun süredir tartışmalara neden olan "şaibeli kurultay" davası bugün görülüyor. Parti yönetimi, olası bir "mutlak butlan" kararına karşı duyduğu endişe nedeniyle il başkanları ve örgüt üyelerini bir kez daha genel merkeze davet etti. A Haber muhabirleri İlter Yeşiltaş ve Şener Çetin adliye önünde, Filiz Uçan Savaş CHP Genel Merkezinde ve Kübra Bal Kılıçdaroğlu’nun evi önünde gelişmeleri takip ediyor. Uzman isimler ise canlı yayında önemli değerlendirmeler yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) siyasi geleceğini yakından ilgilendiren ve bir süredir kamuoyunun gündeminde olan "şaibeli kurultay" davası bugün Ankara Adliyesi'nde görülüyor. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davada mahkemenin vereceği karar, parti içi dengeleri kökten değiştirebilir.
Masadaki senaryolar arasında davanın reddi, ertelenmesi veya kurultayın iptali gibi olasılıklar bulunuyor. A Haber muhabirleri İlter Yeşiltaş ve Şener Çetin adliye önünde, Filiz Uçan Savaş CHP Genel Merkezinde ve Kübra Bal Kılıçdaroğlu'nun evi önünde gelişmeleri takip ediyor. Uzman isimler ise canlı yayında önemli değerlendirmeler yaptı.
DAVANIN GEÇMİŞİ VE İDDİALAR
Tartışmalar, 2023 yılındaki kurultayın hemen ardından başladı. Bazı delegeler, kurultayda "şaibe" ve "rüşvet" iddialarını gündeme getirerek delege iradesinin sakatlandığını öne sürdü ve hukuki süreç başlattı. Dava dilekçesinde, delegelere para ve benzeri bedeller teklif edildiğine dair delillerin sunulduğu belirtiliyor. İddiaların merkezinde, kurultayın "mutlak butlan" ile geçersiz sayılması talebi yer alıyor.
MAHKEMENİN ÖNÜNDEKİ ÜÇ SENARYO
Bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmadan üç temel sonuç çıkması bekleniyor:
Davanın Reddi: Mahkeme, iddiaları yetersiz bularak davayı reddedebilir. Parti kurmaylarının beklentisinin bu yönde olduğu ifade ediliyor.
Erteleme: Daha önceki duruşmalarda olduğu gibi, mahkeme yeni bir tarihe erteleme kararı verebilir.
Mutlak Butlan ve Kayyum: En kritik senaryo ise mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesi. Bu, kurultayın en başından itibaren yok hükmünde sayılması anlamına geliyor.
HUKUKÇULAR NE DİYOR?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın adliye önünde canlı yayınına konuk olan avukat Mehmet Yılmazer'e göre, davanın temelini Siyasi Partiler Kanunu'nun "parti içi demokrasi" ve "seçimlerin dürüstlüğü" ilkeleri oluşturuyor. Yılmazer, "Eğer bir kanunun emredici hükmü, iradeye fesat karıştırılması yoluyla ihlal edilmişse bu durum kamu düzenine aykırılık teşkil eder. Kamu düzenine aykırı bir durumun ortaya çıkması da mutlak butlanla o kongrenin baştan itibaren geçersiz olmasını sağlar." dedi.
Yılmazer, böyle bir kararın çıkması durumunda, şaibeli olduğu iddia edilen 38. Kurultay'da seçilen yönetimin aldığı tüm kararların, buna sonradan yapılan olağanüstü kurultayların da dahil olmak üzere, geçersiz hale geleceğini vurguladı. CHP yönetiminin, sonraki kurultayların davayı "konusuz" bıraktığı yönündeki tezinin hukuken geçerli olmadığını, çünkü o kararları alan yönetimin meşruiyetinin zaten tartışmalı olduğunu belirtti. Hukuken dosyanın karara bağlanacak aşamaya geldiğini ve bir karar çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.
"MUTLAK BUTLAN KARARI HER ŞEYİ BAŞTAN DEĞİŞTİRİR"
A Haber canlı yayınına katılan avukat Uğur Çağlar, bu tür bir kararın sonuçlarının çok kapsamlı olacağını belirtti. Çağlar, CHP yönetiminin "dava konusuz kaldı" tezine katılmadığını ifade ederek, "Tartışma konusu olan mutlak butlan, buna ilişkin kararı alanlar, daha sonra alınacak bu yapılan kurultayların kararlarını alanlar da bu genel kongrede seçilmiş kişiler. Doğal olarak onların yaptığı işlemlerin de ortadan kalkma durumu söz konusu." dedi.
Çağlar, mutlak butlan kararının geçmişe dönük etkisine dikkat çekerek, "Mutlak butlan dediğiniz şey her şeyi baştan ortadan kaldıran bir şeydir. Burada verilecek kararın sirayeti geriye doğru çok net olur." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, mahkemenin karar vermek için ayrı bir ceza davasının sonucunu beklemesinin "doğru bir yöntem olmayacağını," aksi takdirde hükmün 2-3 yıl ertelenmesi gerekeceğini vurguladı.
KARARIN SİYASİ YANSIMALARI: CHP, GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEKTEN KAÇACAK
A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu mahkemeden çıkacak kararın ne olursa olsun, CHP yönetimi tarafından siyasi bir argümana dönüştürüleceğini ifade etti. Ona göre CHP, bu kararı kendi iç kamuoyunu konsolide etmek, "Yıkılmadık, ayaktayız" mesajı vermek ve tüm sürecin siyasi bir operasyon olduğu tezini güçlendirmek için kullanacaktır.
Bu durumun, partinin asıl yüzleşmesi gereken sorunlardan kaçmasına neden olacağını belirten Müderrisoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli bir maddi çıkar ağı kurulduğu, bu ağın cumhurbaşkanı adaylığı için fon oluşturduğu, CHP genel merkezini ele geçirmek üzere kurultaya müdahale ettiği, bir medya ayağı oluşturduğu ve hatta uluslararası istihbarat örgütleriyle temasa geçtiği" yönündeki iddiaların tartışılmasının önüne geçilecektir.
Müderrisoğlu'na göre bu dava, CHP'nin "asrın davası" olarak nitelendirilebilecek bu büyük iddialarla yüzleşmek yerine, konuyu tamamen hukuki bir savunma mekanizmasına indirgemesine olanak tanıyacaktır.
PARTİ GENEL MERKEZİNDE SAKİN BEKLEYİŞ
Duruşma saati yaklaşırken CHP Genel Merkezi'nde sakin bir atmosfer hakim. Genel Başkan Özgür Özel'in henüz genel merkeze gelmediği ancak dava sürecini parti kurmaylarıyla birlikte buradan takip edeceğini A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş genel merkez önünden aktardı. Özel'in günün ilerleyen saatlerinde planlanan İsviçre gezisinin de mahkeme kararına göre şekilleneceği belirtiliyor.
Dava, artan ilgi nedeniyle daha geniş bir duruşma salonuna alındı. Saat 10:10'da başlayacak duruşmadan çıkacak karar Türk siyasetinin yakın geleceği açısından kritik bir öneme sahip.
GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA! MUHABİRİMİZ KÜBRA BAL TAKİPTE
Davanın kilit isimlerinden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun günü nasıl geçireceği de merak konusu oldu. Sabah saatlerinde Çukurambar'daki evinden ayrılan Kılıçdaroğlu'nun, siyasi çalışmalarını yürüttüğü ofisine geçmesi bekleniyor. Bu ofis, kurultay sonrası süreçte eski ve yeni milletvekilleri ile belediye başkanlarının ağırlandığı bir merkez haline gelmişti.
Mahkemeden Kılıçdaroğlu lehine bir "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda yaşanacaklara dair senaryolar da konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, kararın Yargıtay'da kesinleşmeden uygulanmayacağını düşünse de, olası bir görev iadesini reddetmeyeceği belirtiliyor. Kulislerde, "Ona o zaman bakarız, parti yönetimiyle oturulur konuşulur" değerlendirmeleri yapılırken, Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi halinde süreci Özgür Özel ile birlikte yürüteceği ifade ediliyor.
Böyle bir senaryoda, Kılıçdaroğlu'nun 39. Olağan Kurultay sürecini kendisinin yöneteceği, il ve ilçe kongreleri ile delege seçimlerinin yenileneceği de öngörüler arasında. Kılıçdaroğlu, daha önce avukatı aracılığıyla "Gündemimiz mutlak butlan değil" açıklaması yapmış olsa da, mahkemenin vereceği karar onu yeniden siyasetin en tepesine taşıyabilir.
