CANLI | CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasından ne karar çıkacak?

07:00 24 Ekim 2025

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan 2023 yılındaki CHP 38. Olağan Kurultayı, gündemden düşmüyor. Parti yönetimi ise söz konusu iddiaların üzerini örtebilmek için bugüne kadar seçimli 2 olağanüstü kurultay yaptı.

Mahkeme sonucunu beklemeden, delege yapısını değiştirmek için kongreler takvimini de başlatan genel merkez, bu süreçte dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan muhalif partilileri ise tek tek ihraç ediyor.