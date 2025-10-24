24 Ekim 2025, Cuma
CANLI | CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasından ne karar çıkacak?

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 07:45 Güncelleme: 24.10.2025 08:48
CHP’de kader günü!

CHP’de uzun süredir tartışma konusu olan “şaibeli kurultay” davasının duruşması bugün yapılacak. Parti yönetimi, mutlak butlan kararına yönelik endişeler nedeniyle önceki duruşmada olduğu gibi bu kez de il başkanları ve örgüt üyelerini genel merkeze davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın yeni duruşması bugün Ankara'da görülecek.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek beşinci duruşma saat 10.00'da başlayacak.

CANLI ANLATIM
07:45 24 Ekim 2025

GENEL MERKEZ'DE KIRMIZI ALARM!

CHP'yi karıştıran şaibeli kurultay davasında merakla beklenen duruşma bugün görülecek. Genel merkezde kırmızı alarma geçilirken, bir önceki duruşmada olduğu gibi il başkanları ve örgüt üyeleri yine parti binasına çağrıldı.

Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda yönetim kadrosunun binayı teslim etmemek için emniyet güçlerine karşı direnişe geçmeyi planladığı iddia ediliyor.

07:43 24 Ekim 2025

DURUŞMA ÖNCESİ KURULTAY KARARI

Partiden yapılan açıklamada, 39. Olağan Kurultay'ın 28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Yönetim kadrosu, bugünkü duruşmadan olası bir mutlak butlan kararı çıkması halinde, kendi belirledikleri tarihte bir an önce kurultayın gerçekleştirilmesini sağlayarak yeniden partinin başına geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çarşaf liste ile seçimlere girmesi bekleniyor.

 

07:31 24 Ekim 2025

KAYYUMA KURULTAY MANEVRASI

Şaibeli kurultay davasını sonuçsuz bırakabilmek için kurultay üstüne kurultay yapan CHP'de hukuki manevralar bitmiyor. Aylardır mutlak butlan endişesi yaşayan parti yönetimi, duruşmaya saatler kala yeni bir ön alma girişiminde daha bulundu.

 

07:30 24 Ekim 2025

ÇOK SAYIDA GAZ MASKESİ SATIN ALINMIŞ

15 Eylül'deki duruşma öncesinde ise çok sayıda gaz maskesinin satın alınarak stoklandığı ortaya çıkmıştı.

07:01 24 Ekim 2025

ÖZEL İSVİÇRE'YE GİDİYOR

Mahkeme günü dikkat çeken detaylardan biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in program takvimi oldu. Edinilen bilgilere Özel, bu akşam 1 günlüğüne İsviçre'ye gidecek. Özel'in yarın İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne katılacağı bildirildi.

07:00 24 Ekim 2025

BUGÜNE KADAR SEÇİMLİ 2 OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILDI

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan 2023 yılındaki CHP 38. Olağan Kurultayı, gündemden düşmüyor. Parti yönetimi ise söz konusu iddiaların üzerini örtebilmek için bugüne kadar seçimli 2 olağanüstü kurultay yaptı.

Mahkeme sonucunu beklemeden, delege yapısını değiştirmek için kongreler takvimini de başlatan genel merkez, bu süreçte dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan muhalif partilileri ise tek tek ihraç ediyor.

 

