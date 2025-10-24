24 Ekim 2025, Cuma
CHP kurultay davasındaki karar ne anlama geliyor? Hukukçular A Haber’de
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi. Kararı A Haber’de değerlendiren hukukçular "sürpriz" ve "çok ilginç" olarak nitelendirilirken, kurultayda delegelerin iradesinin para ve menfaat karşılığında sakatlandığına dair güçlü delillerin görmezden gelindiği eleştirisini yaptı.