24 Ekim 2025, Cuma

CHP kurultay davasındaki karar ne anlama geliyor? Hukukçular A Haber'de
CHP kurultay davasındaki karar ne anlama geliyor? Hukukçular A Haber’de

CHP kurultay davasındaki karar ne anlama geliyor? Hukukçular A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 12:34
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi. Kararı A Haber’de değerlendiren hukukçular "sürpriz" ve "çok ilginç" olarak nitelendirilirken, kurultayda delegelerin iradesinin para ve menfaat karşılığında sakatlandığına dair güçlü delillerin görmezden gelindiği eleştirisini yaptı.
