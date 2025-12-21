Uyuşturucu soruşturması nereye varır? A Haber Çağlayan Adliyesi'nde! "Önümüzdeki günlerde bir kulüp yöneticisi ifadeye çağrılacak"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında sanat ve medya camiasında bulunan isimler de dahil edilerek genişletildi. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Türkiye'nin tanıdığı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına yönelik şüpheliler bulunduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan "uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma" suçundan, spiker Ela Rumeysa Cebeci ise "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan devam eden soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü "fuhuşa teşvik ve aracılık etme", Eser Gökhan Küçükerol "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", İsmail Ahmet Akçay ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından tutuklandı.

Türkiye'nin gündemine oturan uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün korkunç skandallar ortaya çıkarken "Ünlüleri kimler uyuşturucuya bulaştırdı?", "Uyuşturucu soruşturmasında kim neyle suçlanıyor?", "Yeni operasyonlar gelir mi?" sorusunun sorulmasına neden oluyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş Çağlayan Adliyesi'nde uyuşturucu operasyonuna ilişkin son bilgileri paylaştı.