CHP’de yol haritası nasıl şekillenecek?

CHP'de aylardır süren kurultay krizi mahkemede noktalandı. 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, "konusuz kalması" gerekçesiyle ret kararı verdi. Peki, bu karar ne anlama geliyor? Parti içindeki dengeler nasıl değişecek? Özgür Özel'in koltuğu artık güvende mi? Ve en önemlisi, CHP'nin bundan sonraki yol haritası nasıl şekillenecek? SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ve Avukat Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında bu tarihi kararın perde arkasını, hukuki boyutunu ve CHP kulislerinde konuşulan tüm senaryoları tek tek deşifre etti.

