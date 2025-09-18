Kudüs 14 asırdır İslam şehri! Kudüs’ün tapusunu A Haber ekrana getirdi

Terör örgütü haline gelen İsrail devletinin eli kanlı başbakanı Netanyahu, ömrü boyunda Filistin davasının savunucu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı "Kudüs bizim şehrimizdir" sözleriyle Kudüs'ün bir Müslüman şehri değil Yahudi şehri olduğunu iddia etti.

Kentin uzun yıllar boyunca Yahudilerin kontrolünde olduğunu söyledi. Osmanlı Devleti Kudüs'ü yaklaşık 400 yıl boyunca kontrolünde tutmuş ve burada her şey belgelenmiş ve belgesi olan şeyler de kanıt niteliğindedir. A Haber'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Arşiv Dairesi'ne gitti. Merak edilenleri A Haber muhabir Murat Sekban'ın konuğu olan Tapu ve kadastro uzmanı Hakkı Şahin değerlendirdi.